СК: В Мурманской области заключили под стражу мать, задушившую сына

Фото: iStock/gorodenkoff
Суд в Мурманской области заключил под стражу женщину, которую обвиняют в убийстве годовалого сына, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации следствия, в ночь на 20 ноября жительница города Апатиты Мурманской области задушила своего годовалого сына из личной неприязни. Ребёнок скончался на месте.
В отношении молодой женщины 2003 года рождения возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Ранее столичный Следственный комитете сообщил, что убитая в сентябре сотрудница Роспотребнадзора стала жертвой преступника из-за своего опрятного внешнего вида.
Читайте также:
СК: Сотрудницу Роспотребнадзора в Москве убили из-за опрятного внешнего вида
В Люберцах соцработница убила своего сожителя-подчинённого кухонным ножом
При попытке поджога военкомата в Краснодарском крае пострадал полицейский
В отношении молодой женщины 2003 года рождения возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
«В настоящее время по ходатайству следователя фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - прокомментировали ситуацию представители СК.
Ранее столичный Следственный комитете сообщил, что убитая в сентябре сотрудница Роспотребнадзора стала жертвой преступника из-за своего опрятного внешнего вида.
Читайте также:
СК: Сотрудницу Роспотребнадзора в Москве убили из-за опрятного внешнего вида
В Люберцах соцработница убила своего сожителя-подчинённого кухонным ножом
При попытке поджога военкомата в Краснодарском крае пострадал полицейский
Евгения Парфентьева