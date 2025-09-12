В Великобритании трое мужчин осуждены по делу о похищении и изнасиловании несовершеннолетней
В Великобритании суд вынес приговор троим мужчинам, признанным виновными по делу о похищении и противоправных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает Sky News.
Происшествие случилось в графстве Кент. По данным следствия, 26-летний Кевин Хорват и 38-летний Айван Туртак впервые увидели 12-летнюю девочку на парковке супермаркета. Они убедили её сесть в автомобиль, после чего, как было установлено в суде, ей были даны запрещённые вещества. Позднее к ним присоединился третий обвиняемый — 27-летний Эрнест Гунар.
Как установила прокуратура, в течение двух суток девочка находилась под контролем фигурантов. Позже ей удалось покинуть место, где её удерживали, и обратиться за помощью.
Во время слушаний подсудимые утверждали, что были введены в заблуждение относительно возраста пострадавшей. Однако судья отметил, что внешность девочки не соответствовала заявленному ими возрасту. Кроме того, поведение мужчин, по мнению суда, указывало на осознание противоправности их действий.
Согласно данным, приведённым в ходе процесса, произошедшее серьёзно повлияло на психологическое состояние потерпевшей: она испытывает эмоциональные трудности и избегает социальных контактов.
Все трое обвиняемых признаны виновными. Кевин Хорват и Айван Туртак получили по 17 лет лишения свободы, Эрнест Гунар приговорён к 19 годам заключения.
