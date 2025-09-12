В Великобритании трое мужчин осуждены по делу о похищении и изнасиловании несовершеннолетней

12 сентября 2025, 22:13

В Великобритании осуждены трое мужчин за насилие в отношении несовершеннолетней

Фото: Istock / Serghei Turcanu

В Великобритании суд вынес приговор троим мужчинам, признанным виновными по делу о похищении и противоправных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает Sky News.