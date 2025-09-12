В Одинцове подросток едва не украл у пенсионерки более 3 млн. рублей

12 сентября 2025, 21:30

оригинал Фото: Istock / Aleksandr Potashev

В Одинцовском городском округе 16-летнего подростка обвинили в попытке совершить мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.







«По данным следствия, в сентябре этого года обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленными лицами через интернет. Он решил обманом похитить деньги пенсионерки. С женщиной связались через мессенджер и сообщили, что её личные данные стали известны мошенникам. Для сохранности средств их якобы необходимо передать на хранение через курьера, в роли которого и выступил подросток», – рассказали в главке.