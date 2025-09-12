Серийный насильник с ножом надругался над россиянкой
В Уфе задержали серийного насильника, угрожавшего женщине ножом. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ. В правоохранительные органы обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала о нападении на улице Ферина, где неизвестный мужчина, угрожая ножом, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
Анализ записей с камер наблюдения позволил определить маршрут перемещения подозреваемого и установить его личность. Выяснилось, что это 52-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за преступления аналогичного характера.
Преступника задержали при силовой поддержке Росгвардии.
