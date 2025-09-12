Серийный насильник с ножом надругался над россиянкой

12 сентября 2025, 18:33

В Уфе задержали серийного насильника, угрожавшего женщине ножом

Фото: iStock/BrianAJackson

В Уфе задержали серийного насильника, угрожавшего женщине ножом. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.