В Венгрии казахстанец жестоко убил украинца

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В Будапеште уроженец Казахстана убил украинца, нанеся ему несколько ножевых ударов. Об этом сообщили в Главном управлении полиции венгерской столицы.
Согласно сообщению, в ночь на 1 мая между 44-летним уроженцем Казахстана и 48 летним украинцем завязался конфликт, в ходе которого казахстанец несколько раз ударил ножом гражданина Украины. Пострадавший скончался на месте ещё до приезда скорой помощи.
На место преступления оперативно прибыли полицейские. Они задержали убийцу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельства убийства.
Ранее также сообщалось, что в Польше местные жители избили гражданку Белоруссии за то, что она разговаривала на русском языке, приняв её за беженку с Украины.
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На место преступления оперативно прибыли полицейские. Они задержали убийцу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельства убийства.
Ранее также сообщалось, что в Польше местные жители избили гражданку Белоруссии за то, что она разговаривала на русском языке, приняв её за беженку с Украины.
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Элина Позднякова