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В Венгрии казахстанец жестоко убил украинца

В Венгрии уроженец Казахстана убил украинца
02 мая 2024, 18:06
Фото: iStock/Daniel Tamas Mehes

Фото: iStock/Daniel Tamas Mehes

В Будапеште уроженец Казахстана убил украинца, нанеся ему несколько ножевых ударов. Об этом сообщили в Главном управлении полиции венгерской столицы.
Согласно сообщению, в ночь на 1 мая между 44-летним уроженцем Казахстана и 48 летним украинцем завязался конфликт, в ходе которого казахстанец несколько раз ударил ножом гражданина Украины. Пострадавший скончался на месте ещё до приезда скорой помощи.

На место преступления оперативно прибыли полицейские. Они задержали убийцу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельства убийства.



Ранее также сообщалось, что в Польше местные жители избили гражданку Белоруссии за то, что она разговаривала на русском языке, приняв её за беженку с Украины.

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ФСБ РФ: в ЛНР задержали украинку за сбор данных в пользу Киева
02 мая 2024, 18:09

Фото: iStock/Grigorenko

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в ЛНР гражданку Украины, которую подозревают в шпионаже в пользу украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.
Отмечается, что жительница поселка Троицкое собирала сведения о местах дислокации российских военных весной 2023 года и передавала их ВСУ. По информации следствия, злоумышленница осознавала, что делает, однако заявила, что сейчас не стала бы поступать также.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время специалисты проводят следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 25 годам заключения агента Службы безопасности Украины Сергея Кармазина. Его признали виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта.

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#спецоперация
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Граната взорвалась в руках у 9-летнего мальчика на рынке в Москве
02 мая 2024, 17:55

Фото: iStock/Andrii Zorii

На московском «Садоводе» игрушка в виде гранаты взорвалась в руках у 9-летнего мальчика, пишет «112».
По данным Telegram-канала, мальчик с мамой ходили по рынку и ему понравилась игрушка в виде гранаты. Ребенку дали товар, но не предупредили об опасности. Он дернул за кольцо, произошёл взрыв сжатого внутри воздуха.

Ребёнка оглушило, он получил ссадины и ушиб правого бедра. Продавщица попыталась уговорить маму не сообщать о происшествии, но та вызвала скорую помощь, а они, в свою очередь, передали сведения в полицию.

Сейчас торговую точку проверяют. Правоохранительные органы выяснят, каким образом опасная игрушка попала на прилавок, рассказывает «112».

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#граната
#ребёнок
#москва
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Коран разрешили сжечь в Швеции накануне «Евровидения»
02 мая 2024, 17:33

Фото: iStock/Rifky Rachman Safri

Полиция Швеции разрешила провести акцию с сожжением Корана за день до «Евровидения».
Об этом рассказала газета Gteborgs-Posten. Акция пройдет завтра, 3 мая. По данным издания, сжечь священную книгу планируется на площади Густава Адольфа в центре города Мальмё. Там же проведут песенный конкурс.

Кроме этого, акцию с сожжением Корана хотят провести в стране в субботу и воскресенье. На следующей неделе в Швеции тоже запланированы две пропалестинские акции — 9 и 11 мая и одна произраильская — 9 мая.

В этот период в Мальмё будет проходить неделя «Евровидения». Ожидается, что ее посетят около 100 тысяч человек из разных стран. 7 и 9 мая в городе проведут полуфиналы конкурса, а 11 мая — финал.

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#швеция
#евровидение
#полиция
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После беспричинного нападения на девочку в Люберцах возбудили уголовное дело
02 мая 2024, 17:25

Фото: Istockphoto / Aleksandra Nigmatulina

В Люберцах после нападения на ребёнка и причинении ему травм ребенку возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершённых в отношении девятилетней девочки. Из размещённого в СМИ видеоролика следует, что 2 мая девочка вместе с ровесниками возвращалась домой из школы. Шедший навстречу им мужчина беспричинно нанес школьнице удары в голову и нос. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении подмосковного главка Следственного комитета России.
Там уточнили, что на причастность к преступлению проверяется мужчина 1999 года рождения.

Ранее сообщалось, что напавшего на ребёнка мужчину задержали местные жители до приезда полиции недалеко от места происшествия. Видео задержания предполагаемого преступника появилось в некоторых телеграм-каналах. Как утверждают очевидцы, его узнали по описанию.

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Оскорбившего чувства верующих стрит-арт-художника задержали в Ульяновске
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#ребёнок
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#люберцы
#ск рф
#подмосковье
#московская область
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В Челябинске заметили автомобиль, рекламирующий мухоморы
ФАС предписала убрать рекламу мухоморов с автомобиля в Челябинске
02 мая 2024, 17:20

Фото: iStock/Lusyaya

УФАС России по Челябинской области предписало убрать рекламу продукции с мухоморами с автомобиля. Об этом сообщили пресс-служба ведомства сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что от жителей города поступило множество жалоб о том, что в Челябинске стали часто наблюдать автомобиль, на котором размещена яркая и красочная реклама психоактивного вещества. Слогане есть фразы «микродозинг красного мухомора» и «легально».

По итогам проверки выяснилось, что автомобиль принадлежит фирме «Мухоморыч», которая продаёт капсулы с высушенным красным мухомором. Ведомство установило, что надпись «грибная аптека» создаёт у горожан впечатление, будто продаётся лекарственный препарат.

В результате ФАС выдала предписание о прекращении распространения ненадлежащей рекламы. Нарушитель будет привлечён к административной ответственности.

В пресс-службе пояснили, что ведомство признало рекламодателя нарушителем закона о рекламе.

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#автомобиль
#грибы
#продажа
#фас
#проверка
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Оскорбившего чувства верующих стрит-арт-художника задержали в Ульяновске
02 мая 2024, 17:14

Фото: iStock/ancoay

Полицейские Ульяновска задержали местного жителя за оскорбление чувств верующих.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД. По версии следствия, в период с 2014 по 2021 год задержанный публиковал в одной из соцсетей посты, «содержащие в себе глумление над почитаемыми в христианстве образами».

В отношении местного жителя было заведено уголовное дело за действия в целях оскорбления чувств верующих. В рамках статьи предусматривается до одного года лишения свободы.

По данным местного издания «Улпресса», речь идет о стрит-арт-художнике Егоре Холтове. Он известен своими работами с изображением Владимира Ленина в черной шапке с надписью «РАЁН» и другими.

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#художник
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Напавшего на ребёнка в Люберцах ищут в Подмосковье
02 мая 2024, 16:35

Фото: iStock/gorodenkoff

В Московской области ищут неизвестного, который напал на девочку в Люберцах, пишет Baza.
По данным Telegram-канала, мужчина вел себя странно — размахивал руками и ногами, бил по машине. В этот момент мимо него проходила группа школьников.

Неизвестный очень сильно ударил девятилетнюю девочку по голове. После этого ребёнок упал на асфальт. Мужчина просто прошёл мимо.

Девочке вызвали скорую медицинскую помощь. Ее отвели в травмпункт. У ребёнка диагностировали ушибы лица и головы. Сейчас мама девочки готовится написать заявление в полицию. Силовики ищут мужчину.

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#подмосковье
#люберцы
#больница
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Депутат пожаловался на эротическую рекламу в аэропорту Челябинска
ФАС возбудила дело после жалобы на эротическую рекламу в челябинском аэропорту
02 мая 2024, 16:22

Фото: iStock/skyNext

В аэропорту Челябинска обнаружили эротическую рекламу. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».
Отмечается, что местный депутат отправил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) фотографию баннера из зоны прилёта аэропорта Челябинска. На этой вывеске находилась реклама спа-салона для мужчина. Если же перейти по указанной на баннере ссылке, то пользователи окажутся на сайте услуг эротического массажа.

Ведомство провело проверку по поступившей жалобе и выяснила, что договор на размещение рекламы между руководством аэропорта и частной фирмой был заключён в ноябре 2022 года. По российскому законодательству, ответственность за контент несёт рекламодатель.

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#аэропорт
#челябинск
#реклама
#фас
#жалобы
#проверка
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МВД РФ объявило в розыск экс-главу Минюста Украины Петренко
02 мая 2024, 16:18

Фото: iStock/TheaDesign

МВД России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины и экс-члена Совета национальной безопасности и обороны Украины Павла Петренко.
Данные следуют из базы силового ведомства. Следственный комитет РФ предъявил Петренко заочное обвинение за «преступные решения» о начале антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, говорится в документе. По какой именно уголовной статье он разыскивается не уточняется.

В декабре прошлого года СК РФ заочно предъявил Петренко обвинения «за преступные решения» о начале так называемой АТО в ДНР и ЛНР.

В воскресенье МВД России переобъявило в розыск депутатов Рады Украины Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, бывшего экс-прокурора Украины Виталия Ярему, бизнесмена Сеяра Куршутова.

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#украина
#розыск
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