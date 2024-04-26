В Польше избили украинца, отобрав у него 400 тысяч евро

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Жителя Украины избили в центре Варшавы, отобрав у него 400 тысяч евро. Об этом сообщает издание Onet.
Произошло это в центре Варшавы на улице Кошиковой. Пострадавшим является 58-летний гражданин Украины. Мужчина выходил из здания. К нему подбежали двое нападавших, которые выскочили из машины. Они повалили его на землю, затем избили, а после забрали у него сумку с деньгами и исчезли в неизвестном направлении.
«Из неофициальной информации следует, что похищенная сумма – это 400 тысяч евро», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сотням украинцев отказали в выдаче паспортов в Польше. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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