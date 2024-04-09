В Вильнюсе задержан подозреваемый в попытках поджечь российское посольство

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В Вильнюсе задержан мужчина по делу о двух нападениях на российское посольство в Литве, передает BNS со ссылкой на Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда.
Отмечается, что на территорию посольства две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью. Представитель Генпрокуратуры Янтаре Виткаускайте-Шаткаускене уточнила, что задержанный злоумышленник — гражданин Литвы 1974 года рождения и до этого происшествия был известен правоохранительным органам.
Сообщается, что мужчине будут предъявлены обвинения. Будет решаться вопрос о назначении меры пресечения. Виновному может грозить штраф, арест или лишение свободы сроком до 5 лет.
В дипломатическом ведомстве информацию подтвердили, а также добавили, что никто не пострадал.
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Сообщается, что мужчине будут предъявлены обвинения. Будет решаться вопрос о назначении меры пресечения. Виновному может грозить штраф, арест или лишение свободы сроком до 5 лет.
В дипломатическом ведомстве информацию подтвердили, а также добавили, что никто не пострадал.
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Екатерина Коршунова