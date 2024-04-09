Разыскиваемых Интерполом иностранцев задержали в Курганской области

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Двое иностранных граждан, которые находились в розыске за торговлю людьми и грабеж, задержаны в Курганской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По словам Волк, задержание осуществили сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области совместно с оперативниками из управления уголовного розыска. На данный момент злоумышленники находятся под стражей.
Волк отметила, что один из задержанных проживал в России нелегально. В отношении него также составлен протокол об административном правонарушении. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции.
Ранее сообщалось, что в Иркутске сотрудники полиции задержали иностранца, который находился в розыске по линии Интерпола за расправу над двумя солдатами на территории своей страны 26 лет назад. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Волк отметила, что один из задержанных проживал в России нелегально. В отношении него также составлен протокол об административном правонарушении. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции.
Ранее сообщалось, что в Иркутске сотрудники полиции задержали иностранца, который находился в розыске по линии Интерпола за расправу над двумя солдатами на территории своей страны 26 лет назад. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова