Наркоторговцы по ошибке прислали кокаин вместо бананов на овощебазу в Калининграде

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На овощебазу Калининграда доставили партию бананов, под которыми были спрятаны брикеты с кокаином общим весом 76 кг. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что работники овощебазы рассказали о необычной находке руководству, которое вызвало сотрудников полиции. По информации источника, груз следовал по маршруту Германия — Литва — Калининград. Его доставил 44-летний гражданин Белоруссии, который уехал в сторону Польши вскоре после поставки.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы начали поиск владельца партии начиненных кокаином бананов. Злоумышленнику, который является владельцем наркотиков, может грозить пожизненное тюремное заключение.
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Екатерина Коршунова