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Наркоторговцы по ошибке прислали кокаин вместо бананов на овощебазу в Калининграде

На овощебазу Калининграда пришел груз бананов с 76 килограммами кокаина
09 апреля 2024, 14:07
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

На овощебазу Калининграда доставили партию бананов, под которыми были спрятаны брикеты с кокаином общим весом 76 кг. Об этом пишет Telegram-канал Mash.


Отмечается, что работники овощебазы рассказали о необычной находке руководству, которое вызвало сотрудников полиции. По информации источника, груз следовал по маршруту Германия — Литва — Калининград. Его доставил 44-летний гражданин Белоруссии, который уехал в сторону Польши вскоре после поставки.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы начали поиск владельца партии начиненных кокаином бананов. Злоумышленнику, который является владельцем наркотиков, может грозить пожизненное тюремное заключение.

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В ГИБДД Подмосковья перестали регистрировать машины и выдавать права из-за сбоя
09 апреля 2024, 14:19

Фото: Istockphoto / SergeiGorin

Подразделения Госавтоинспекции Московской области приостановили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений. Причина – технический сбой, пояснили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
«В связи со сбоем в работе информационных ресурсов предоставление соответствующих государственных услуг временно остановлено. Сейчас специалисты устраняют последствия сбоя. О возобновлении оказания госуслуг в полном объёме будет сообщено дополнительно», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся.

Между тем, как рассказали в ГИБДД, вслед за Подмосковьем регистрацию машин и выдачу водительских прав приостановили в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также в Москве. Аналогичные проблемы – в Ставропольском крае, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, сбой в базах ГИБДД произошёл из-за перехода на новое программное обеспечение.

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Разыскиваемых Интерполом иностранцев задержали в Курганской области
09 апреля 2024, 13:47

Фото: iStock/???? ??????

Двое иностранных граждан, которые находились в розыске за торговлю людьми и грабеж, задержаны в Курганской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По словам Волк, задержание осуществили сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области совместно с оперативниками из управления уголовного розыска. На данный момент злоумышленники находятся под стражей.

Волк отметила, что один из задержанных проживал в России нелегально. В отношении него также составлен протокол об административном правонарушении. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции.

Ранее сообщалось, что в Иркутске сотрудники полиции задержали иностранца, который находился в розыске по линии Интерпола за расправу над двумя солдатами на территории своей страны 26 лет назад. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#преступники
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«Убить их всех»: ИГИЛ* угрожает устроить теракты на футбольных матчах
Marca: ИГИЛ* угрожает устроить теракты на четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов
09 апреля 2024, 13:46

Фото: iStock/FotografieLink

Группировка «Исламское государство» угрожает терактами на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Marca и Onda Cero.
По данным изданий, принадлежащий ИГИЛ* медиа-центр «Аль-Азаим», опубликовал плакат, где перечислены четыре футбольных стадиона с подписью «Убить их всех».

Площадки примут первые матчи четвертьфинала. Так, в Мадриде уже проинформированы об угрозе. В городе уверены, что организаторы обладают необходимым опытом для сохранения ситуации под контролем.

Оба матча планируется провести согласно расписанию. Усиливать меры безопасности пока не планируется. Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут во вторник и среду.

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В Миассе спасатели вытащили пожилую женщину из-под завалов мусора в квартире
09 апреля 2024, 13:24

Фото: iStock/Rawpixel

В доме на улице Ильмен-Тау в Миассе пожилая женщина оказалась заблокирована в заваленной мусором квартире. Об этом сообщила поисково-спасательная служба Челябинской области в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на помощь пожилой женщине пришли соседи. Они услышали крики и вызвали сотрудников полиции.

В квартире сына пострадавшей не оказалось, по этой причине специалисты выломали дверь. Чтобы найти пенсионерку в завалах мусора, в помещении пришлось вести поисковые работы.

Сообщается, что квартира была до потолка заполнена различными вещами и стройматериалами. На пожилую женщину упали несколько листов оконного стекла. Она не смогла назвать свое имя и возраст. Ее госпитализировали.

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Музей истории спецоперации подожгли ночью в Саратове
Baza: в Саратове пытались сжечь Музей истории СВО
09 апреля 2024, 13:19

Фото: iStock/photovs

Неизвестный атаковал Музей истории специальной военной операции в Саратове, пишет Baza.
По данным Telegram-канала, попытка поджога музея произошла этой ночью. Сначала неизвестный бросил камень в окно здания, а затем закинул туда бутылку с зажигательной смесью.

Огонь мгновенно охватил шторы и окно, но возгорание быстро потушила дежурная сотрудница охраны. После этого она позвонила в полицию.

Прибыв на месте происшествия, полицейские обнаружили пятилитровую канистру, три бутылки с неизвестной жидкостью и осколки. По предварительной информации, экспонаты не пострадали. Поджигателя разыскивают.

Как пишет Baza, в декабре 2023 года музей уже подвергался атаке. Тогда входную дверь поджег местный житель. Он взял кредит по указке мошенников.

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#сво
#музей
#саратов
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В Петербурге мужчине разорвало грудь после падения в оркестровую яму в театре
09 апреля 2024, 12:57

Фото: iStock/PeopleImages

В Санкт-Петербурге мужчина провалился в оркестровую яму в театре и получил серьёзные травмы, об этом сообщает РЕН ТВ.
На кадрах, которые публикует издание, видно, как пожилой мужчина проваливается под пол.

Выяснилось, что травмы получил 67-летний рабочий. Он оступился, упал с высоты двух метров и получил открытую травму груди.

Пострадавшего госпитализировали с травмами лёгких, его состояние оценивается как тяжёлое.

Уточняется, что инцидент произошёл в театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге.

Напомним, ​сегодня утром в Москве рядом с мусорными баками обнаружили школьницу в бессознательном состоянии. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».

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#санкт-петербург
#театр
#травма
#больница
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Дворник нашёл на мусорке: В Москве родители два дня искали 14-летнюю дочь
В Москве на мусорке нашли семиклассницу без сознания со следами уколов
09 апреля 2024, 11:17

Фото: iStock/Miravision

В Москве пропавшую девочку-подростка обнаружили на мусорке со следами от уколов, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 14-летняя девочка ушла из дома вечером 7 апреля, после чего перестала выходить на связь. Родители искали своего ребёнка почти двое суток.

Около 10 часов утра дворник обнаружил пропавшую. Она лежала без сознания рядом с мусорными баками на улице 2-й Вольской в Некрасовке. Мужчина экстренно вызвал полицию и скорую помощь, девочку госпитализировали.

В больнице на её животе обнаружили следы от уколов.

Как сообщили знакомые семьи, в последнее время подросток начала общаться с «плохой компанией». Сейчас полиция устанавливает, кто и что вколол девочке.

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#москва
#подросток
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#скорая помощь
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Россиянин несколько месяцев сдавал сведения о ВС РФ ради визы США
ФСБ задержала жителя Орловской области за сдачу военных объектов ради визы США
09 апреля 2024, 11:08

Фото: iStock/BrianAJackson

Житель Орловской области в течение четырёх месяцев отправлял данные о российских военных объектах ради получения визы США. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что украинские спецслужбы нашли мужчину через чат-боты в Telegram. Они просили присылать сведения о военных объектах, расположенных на территории Орловской области, чтобы затем использовать эти данных в своих целях.

После этого на местного жителя вышел второй куратор из СБУ, который также потребовал сведения. За это ему пообещали выплатить крупную сумму денег. Но мужчина попросил, чтобы вместо этого ему помогли переехать в США с уже готовой грин-картой.


Сотрудники управления ФСБ России по региону оперативно задержали мужчину. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности России.

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#задержание
#украина
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Раскрыты подробности смерти оперного певца Кунгурова в центре Москвы
ТАСС: на теле певца Кунгурова не обнаружено признаков насильственной смерти
09 апреля 2024, 10:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На теле оперного певца Евгения Кунгурова, обнаруженном ранее в Москве, не нашли признаков насильственной смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации источника, в последнее время певец находился в состоянии депрессии. Ранее сообщалось, что у Евгения также были проблемы с пристрастием к алкоголю.

Незадолго до смерти оперный певец писал своей супруге, с которой в 2023 году они подавали заявление на расторжение брака. Однако после оно было отклонено.

Напомним, ранее тело оперного певца было найдено возле его дома на Зоологической улице в центре Москвы. В прошлом году Кунгурову присвоили звание «Заслуженный артист России». Помимо жены, у певца осталась двое детей — восьмилетний Иван и двухлетняя Ариадна.

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