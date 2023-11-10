В Волгограде мать на камеру избивала 7-месячную дочь

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic
24-летняя жительница Волгограда била 7-месячную дочь на камеру.
Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
После прокурорской проверки на женщину возбудили уголовное дело. Сотрудники ведомства обратились в суд, требуя лишить мать родительских прав. Ребёнка поместили в социальное учреждение.
Ранее в соцсетях распространились видео, на которых мать бьет ребенка, кладет ему на лицо подушку, а также женщина демонстративно принимала наркотики.
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«Женщина допускала жестокое обращение с ребенком, фиксируя противоправные действия на видео», –заявили в ведомстве.
Ранее в соцсетях распространились видео, на которых мать бьет ребенка, кладет ему на лицо подушку, а также женщина демонстративно принимала наркотики.
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Мария Фирсова