В Волгограде подросток ограбил участника СВО

Фото: сайт СК РФ
В Волгограде неизвестный напал на участника СВО и украл у него банковскую карту, на которой лежало более трех миллионов рублей. Об этом сообщает СУСК РФ по Волгоградской области.
По данным следствия, в ночь на 1 апреля группа молодых людей напала на 43-летнего участника СВО. У него похитили телефон и банковскую карту, с которой сняли свыше трёх миллионов рублей. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
Личность одного из нападавших удалось установить. Им оказался 17-летний местный житель. Его задержали. В скором времени в суд поступит ходатайство о заключении молодого человека под стражу.
Остальные причастные лица в настоящее время устанавливаются.
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Личность одного из нападавших удалось установить. Им оказался 17-летний местный житель. Его задержали. В скором времени в суд поступит ходатайство о заключении молодого человека под стражу.
Остальные причастные лица в настоящее время устанавливаются.
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Анастасия Чинкова