Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру ужесточили обвинение

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В Москве следствие завершило расследование дела бывшего педиатра Надежды Буяновой и ужесточило ее обвинение, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Буяновой, Оскара Черджиева.
Предъявленное врачу обвинение было изменено на статью о публичном распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по политическим и идеологическим мотивам.
Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. Учитывая предыдущие обвинения, женщине теперь грозит до десяти лет заключения.
По словам адвоката подсудимой, она по-прежнему отрицает свою вину. На следующей неделе защита Буяновой начнет изучение материалов дела.
3 февраля Тушинский суд отказался от ареста бывшего педиатра. Вместо этого ей были наложены определенные ограничения в рамках пресечения.
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Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. Учитывая предыдущие обвинения, женщине теперь грозит до десяти лет заключения.
По словам адвоката подсудимой, она по-прежнему отрицает свою вину. На следующей неделе защита Буяновой начнет изучение материалов дела.
3 февраля Тушинский суд отказался от ареста бывшего педиатра. Вместо этого ей были наложены определенные ограничения в рамках пресечения.
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Артем Кузьмин