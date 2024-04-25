Избили и засунули в багажник: Под Калугой поймали похитителей участника СВО — видео

Видео: телеграм-канал представителя МВД РФ Ирины Волк
В Калужской области задержали людей, которые избили участника специальной военной операции и похитили его автомобиль. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Телеграм-канале.
«На видео задержание подозреваемых в разбойном нападении и похищении участника СВО на территории Калужской области. <...> Операцию проводили мои коллеги из ГУУР МВД России во взаимодействии с полицейскими из Калужской области и сотрудниками ФСБ России», — сообщила Волк.По данным правоохранителей, нападение на бойца спецоперации произошло в Обнинске в конце февраля. Преступники избили мужчину, забрали его машину, после чего заперли его в багажнике своего автомобиля. Но потерпевшему удалось освободиться и обратиться за помощью.
Сколько фигурантов, представитель МВД не уточнила, но, судя по кадрам, их как минимум трое.
Возбуждены дела по статье 162 («Разбой») и 126 («Незаконное лишение свободы») УК РФ. Сейчас фигуранты находятся в СИЗО.
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