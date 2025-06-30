В Волгограде задержали подростков, призывавших к разжиганию национальной розни

СК в Волгограде пресёк деятельность подростков-экстремистов, готовивших взрывы
Фото: медиасток.рф

В Волгограде задержали четверых подростков, придерживавшихся экстремистских взглядов. Преступники поджигали машины и готовили взрывы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.



По данным следствия, группировку создал 17-летний волгоградец. Он призывал в мессенджере к насилию против отдельных религиозных и национальных групп, организовывал акции против органов власти, а также планировал преступления с целью возбуждения национальной розни.

Члены группировки собирались в арендованном гараже. Там следователи обнаружили взрывчатку промышленного производства.
Также известно, что подростки поджигали машины, которые принадлежали выходцам из национальных республик России и стран СНГ. Как сообщили в ФСБ, члены группировки сожгли копию Знамени Победы, пять машин и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода.

Организатор преступного сообщества арестован, его сообщники находятся под домашним арестом. По данным спецслужбы, подростки являются членами молодёжного праворадикального объединения.

Анастасия Чубина

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