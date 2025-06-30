В Волгограде задержали подростков, призывавших к разжиганию национальной розни

30 июня 2025, 10:51

СК в Волгограде пресёк деятельность подростков-экстремистов, готовивших взрывы

Фото: медиасток.рф

В Волгограде задержали четверых подростков, придерживавшихся экстремистских взглядов. Преступники поджигали машины и готовили взрывы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.