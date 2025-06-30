В Дагестане автомобиль с подростками врезался в дерево, есть погибшие

30 июня 2025, 10:36

В Дагестане легковушка врезалась в дерево, 2 подростков погибли и 2 пострадали

Фото: медиасток.рф

В результате дорожно-транспортного происшествия в Хасавюртовском районе Дагестана погибли двое подростков, еще двое были доставлены в больницу с травмами. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики, пишет РИА Новости.