В Дагестане автомобиль с подростками врезался в дерево, есть погибшие
В результате дорожно-транспортного происшествия в Хасавюртовском районе Дагестана погибли двое подростков, еще двое были доставлены в больницу с травмами. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики, пишет РИА Новости.
ДТП произошло рано утром в понедельник, когда 19-летний водитель автомобиля Lada Vesta, житель Кизилюртовского района, потерял контроль над транспортным средством. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в дерево.
На месте происшествия скончались два 15-летних пассажира, также жители Кизилюртовского района. Другие двое подростков того же возраста получили различные телесные повреждения и были срочно госпитализированы в Хасавюртовскую центральную районную больницу.
В настоящее время проводится расследование инцидента, устанавливаются обстоятельства ДТП. Водитель автомобиля также находится под следствием.
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