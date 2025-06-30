В Ленобласти 12-летний школьник погиб при пожаре в заброшенном доме
В поселке Перово Выборгского района Санкт-Петербурга при ликвидации пожара в заброшенном доме обнаружен погибшим 12-летний мальчик. Об этом сообщает телеграм-канал «78».
По предварительным данным, двое школьников проникли в нежилое здание и пытались растопить печь, находившуюся на чердаке. Для розжига они использовали бензин. Предполагается, что горючее вещество пролилось и воспламенилось.
Один из детей успел выбежать и вызвать МЧС. Другой ребенок выбраться не смог — его тело вытащили пожарные. Проверку инцидента начала прокуратура.
Перед этим сообщалось, что семилетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в Красноярске и скончался на месте от полученных травм.
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