В Волгоградской области бабушка продала квартиру находящегося на СВО внука
Городской суд признал недействительными мошеннические сделки с квартирой российского военнослужащего, находящегося в зоне СВО. Об этом сообщает издание «Новости Волгограда».
Пожилая женщина, воспользовавшись доверенностью, продала единственную квартиру внука-контрактника в Волжском (Волгоградская область) за 3,1 млн рублей — в два раза дешевле рыночной стоимости. Затем она выкупила это жилье обратно на свое имя.
Адвокат военнослужащего Эдгар Кармазиновский заявил, что у пенсионерки есть несколько объектов недвижимости, тогда как у бойца это было единственное жилье.
В мае 2024 года Волжский городской суд отменил сделки и вернул квартиру законному владельцу. Однако ответчица подала апелляцию. Первое заседание назначено на 6 августа.
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