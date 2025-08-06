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В Кемерове всплыли детали об «умирающих» голубях

В Кемерове неизвестные отравили голубей белым порошком
Фото: istockphoto / Tomasz Śmigla

Корреспондент «Сибдепо» посетил место, где накануне вечером, согласно сообщениям местных жителей в социальных сетях, была обнаружена стая мертвых голубей.



На площади расположено несколько луж, где пернатые могут утолить жажду. Рядом с «водоемами» на асфальте можно заметить белые пятна — странный белый порошок неизвестного происхождения, смешанный с коричневыми хлопьями, напоминающими хлебные крошки или измельченные сухари. Птицы клюют эту смесь вместе с другими голубями. Этот белый порошок был разбросан неизвестным лицом в нескольких метрах от стадиона «Химик».

Анастасия Хохлова

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