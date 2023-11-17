В Воронеже посетитель бара бросил бомбу в работницу из-за плохого алкоголя

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Посетитель бара в Воронеже бросил бомбу в сторону работницы заведения из-за плохого качества алкоголя. Об этом РИА Новости сообщили в ГУМВД по региону.
Отмечается, что житель Воронежа пришёл в питейное заведение и заказал алкогольный напиток. Оставшись недовольным качеством спиртного, он решил отомстить за это работнице бара. Тогда он достал бомбу и бросил её в сторону девушки. Взрывное устройство сдетонировало и ранило женщину. Отмечается, что работница получила незначительные повреждения.
Скрывшегося с места происшествия мужчину оперативно нашли сотрудники полиции и доставили в отделение, где он рассказал о причине содеянного.
В настоящее время по факту инцидента проводится процессуальная проверка, а осколки взорвавшейся бомбы отправлены на экспертизу.
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Анастасия Чинкова