В Воронеже задержан владелец самого большого рынка в городе Юсиф Халилов
В Воронеже силовики задержали владельца самого большого рынка в городе и главу азербайджанской диаспоры Юсифа Халилова. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Как отмечает издание, Халилов задержан по подозрению в даче взятки врачу. Предварительно, он в марте этого года передал медику 330 тысяч рублей, взамен чего тот должен был написать диагноз, по которому сына владельца рынка не забрали бы в армию. Часть суммы была получена через посредника, а оставшиеся 100 тысяч переведены на карту.
Задержание Халилова случилось 1 июля. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. Сам подозреваемый свою вину не признает. Во время обыска правоохранители нашли в телефоне Халилова доказательства дачи взятки.
