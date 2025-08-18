В Москве задержали иностранца, изнасиловавшего девушку у дома
В Москве был задержан иностранец, который изнасиловал девушку возле жилого дома. Об этом сообщает «Лента.ру».
Задержанному уже предъявили обвинение по части 1 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). Как отметили изданию в городском управлении СК, следствие будет настаивать на аресте иностранца.
Предварительно, злоумышленник 10 августа увидел незнакомую девушку и изнасиловал. Преступление произошло возле жилого дома по Осеннему бульвару.
