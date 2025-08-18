Тёмная сторона футбола: игроков «Рубина» обвиняют в изнасиловании

18 августа 2025, 16:06

Двух футболистов молодёжной команды «Рубин» задержали по подозрению в изнасиловании

Фото: Istock/IPGGutenbergUKLtd

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении двух игроков молодёжного состава футбольного клуба «Рубин», которых подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Iptash».