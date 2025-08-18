Тёмная сторона футбола: игроков «Рубина» обвиняют в изнасиловании
В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении двух игроков молодёжного состава футбольного клуба «Рубин», которых подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Iptash».
По предварительной информации, инцидент произошёл после вечеринки в одном из заведений комплекса «Корстон». Дмитрий Прохоров и Фёдор Золотарёв (оба 2006 г. р.) познакомились там с двумя девушками своего возраста. Компания провела время вместе, а позже молодые люди предложили продолжить вечер у себя дома, на что девушки согласились.
Одна из девушек вскоре уехала из-за плохого самочувствия, а вторая осталась и уснула у парней. Футболисты утверждают, что ничего противозаконного не было, а утром они отвезли девушку домой. Однако позже в полицию поступило заявление об изнасиловании.
Суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста. Подозреваемые свою вину отрицают. Расследование продолжается.
Читайте также: