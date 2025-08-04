В Воронежской области избили женщину и увезли на машине в неизвестном направлении
В городе Семилуки Воронежской области мужчины избили женщину, затолкали её и увезли на машине в неизвестном направлении. Об этом сообщает телеграм-канал «Мой и твой Воронеж».
По данным источника, всё произошло вчера, около 23:00. Примерно пять человек, в их числе одноногий калека, тащили женщину по асфальту и избивали, жертва кричала на весь двор и просила о помощи. После женщину затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
Как информирует телеграм-канал, инцидент произошёл на улице Чайковского, около седьмого дома.
Причины произошедшего неизвестны. Полиция начала проверку.
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