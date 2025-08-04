В Сочи водитель электрокара и его спутница избили туристку из-за замечания о парковке
В Сочи туристка попросила отъехать мужчину на электромобиле, чтобы освободить проход, а он и его спутница в ответ набросились на девушку с кулаками, пишет один из телеграм-каналов.
Известно, что пострадавшая написала заявление в полицию.
Ранее в одной из больниц Санкт-Петербурга пьяный уроженец Украины учинил драку с медиками и охранниками учреждения.
По данным пресс-службы ГУ МВД по городу и Ленобласти, инцидент произошёл вечером 2 августа на Авангардной улице. Всего от рук украинца пострадали четыре человека. На место приехали вневедомственные органы, которые задержали буйного пациента и доставили в полицию.
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