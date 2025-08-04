В Сочи водитель электрокара и его спутница избили туристку из-за замечания о парковке

04 августа 2025, 15:06

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Сочи туристка попросила отъехать мужчину на электромобиле, чтобы освободить проход, а он и его спутница в ответ набросились на девушку с кулаками, пишет один из телеграм-каналов.