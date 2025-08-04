Исполнители теракта в «Крокусе» признали свою вину в суде
Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» признали вину в содеянном. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что 4 августа военный суд начал рассмотрение по существу дела о теракте. На скамье подсудимых находились 19 человек, 13 из которых обвиняют в терроризме, а остальных – в содействии терроризму.
Заседание прошло в закрытом режиме.
По данным РИА Новости, вину в совершении теракта признали трое подсудимых. Ещё один Рачабализода признался частично. Он заявил, что действительно состоял в «Вилаят Хорасан»* и совершил джихад, однако он не признал, что совершил теракт.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошёл 22 марта 2024 года. В результате погибли 149 человек, один считается пропавшим без вести. После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.
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