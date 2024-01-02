В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса

Vladimir Zapletin
Сегодня, 2 января около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что никто не пострадал. В результате схода боеприпаса над населенным пунктом Петропавловка повреждения получили шесть строений.
По факту произошедшего проводится проверка. На месте инцидента работают сотрудники комиссии для оценки характера повреждений, а также оказания помощи в восстановлении домов, получивших повреждения.
Ранее сообщалось, что повреждение домов в Белгороде произошло из-за аварийного отделения авиационного боеприпаса с борта самолета Су-34 Воздушно-космических сил РФ.
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По факту произошедшего проводится проверка. На месте инцидента работают сотрудники комиссии для оценки характера повреждений, а также оказания помощи в восстановлении домов, получивших повреждения.
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Екатерина Коршунова