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В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса

Минобороны РФ: В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса
02 января 2024, 11:31
Vladimir Zapletin

Vladimir Zapletin

Сегодня, 2 января около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что никто не пострадал. В результате схода боеприпаса над населенным пунктом Петропавловка повреждения получили шесть строений.

По факту произошедшего проводится проверка. На месте инцидента работают сотрудники комиссии для оценки характера повреждений, а также оказания помощи в восстановлении домов, получивших повреждения.


Ранее сообщалось, ​что повреждение домов в Белгороде произошло из-за аварийного отделения авиационного боеприпаса с борта самолета Су-34 Воздушно-космических сил РФ.

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Четыре человека погибли в перевернувшемся в Турции автобусе
02 января 2024, 11:13

Фото: istockphoto / conejota

В турецком городе Малатья пассажирский автобус перевернулся и попал в ДТП, в результате чего четыре человека погибли, еще 37 получили травмы, передает телеканал AHaber.
Уточняется, что автобус следовал из Стамбула в Малатью. Водитель потерял управление из-за гололеда, после чего автомобиль занесло и перевернуло на бок. После этого в него врезался ехавший в попутном направлении грузовик, водитель которого не заметил препятствие из-за плохой видимости.

Водитель автобуса и 36 пассажиров с различными повреждениями были доставлены в больницы. Известно, что среди них гражданами Турции являются 29 человек, гражданство остальных пассажиров не уточняли.

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#автобус
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#дтп
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На актеров популярного сериала «Мир. Дружба. Жвачка» совершили нападение
Baza: На актеров сериала «Мир. Дружба. Жвачка» напали с ножом
02 января 2024, 10:35

Фото: iStock/AlexLinch

На актеров сериала «Мир. Дружба. Жвачка» Егора Губарева и Федора Рощина совершили нападение с ножом. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Отмечается, что нападение произошло на станции метро Курская. По предварительным данным, 32-летний гражданин России с ножом набросился на актеров.

Уточняется, что актеры сумели убежать и избежать трагедии. Причиной нападения мог стать конфликт. Когда на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, то преступник начал наносить себе увечья.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее напали на председателя оппозиционной «Демократической партии» Ли Чжэ Мена. Неизвестный попросил у Ли Чжэ Мена автограф, после чего внезапно ударил его в шею ножом.

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Житель Челябинска погиб из-за залетевшего в окно фейерверка
02 января 2024, 10:22

Фото: istockphoto / Nikolay Tsuguliev

В Челябинске мужчина скончался при пожаре, об этом сообщает РЕН ТВ.
Причиной пожара стал залетевший в окно фейерверк. Инцидент произошел в ночь на 1 января в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Воровского.

По словам соседей, фейерверк залетел в окно комнаты, в которой находился мужчина. Он не смог выбраться, надышался едким дымом и погиб.

Уточняется, что возгорание произошло в коммунальной квартире, где проживают разные семьи. В результате пожара в квартире полностью выгорела кухня и комната, а также пропало электричество. Соседние квартиры наполнены едким дымом.

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#мужчина
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На главного южнокорейского оппозиционера совершили нападение
Yonhap: в Южной Корее напали с ножом на лидера оппозиционной партии Ли Чже Мена
02 января 2024, 10:08

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

В Южной Корее напали на председателя оппозиционной «Демократической партии» Ли Чжэ Мена. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Отмечается, что нападение произошло во время массового мероприятия в Пусане. По информации источника, неизвестный попросил у Ли Чжэ Мена автограф, после чего внезапно ударил его в шею ножом.

Оппозиционера доставили в медучреждение, в это время он находился в сознании. Нападавшего удалось задержать на месте преступления.

Ранее сообщалось, что вечером 27 декабря произошло покушение на владельца птицефабрики в Борисоглебске Геннадия Ширяева. . Глава птицефабрики «Третьяковская», экс-депутат областной думы Геннадий Ширяев ехал на своем автомобиле по трассе «Курск — Саратов» всего в двух километрах от своего дома. Возле села Третьяки неизвестный сделал два выстрела по его внедорожнику и сразу скрылся. Ширяев в результате покушения выжил и не пострадал.

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#южная корея
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Количество жертв землетрясения в Японии увеличилось до 30 человек
02 января 2024, 09:28

Фото: istockphoto/cenkertekin

В Японии произошла серия разрушительных землетрясений. В префектуре Исикава, наиболее сильно пострадавшей от стихии, число жертв возросло до 30 человек.
Больше всего людей погибло в городе Вадзима — 15 человек. Ещё шестеро погибли в Судзу. Пятеро — в Нанао. Около 200 домов были охвачены пожаром, сообщает телеканал NHK. Некоторые не слишком надёжные постройки просто рухнули. Сообщается, что под развалинами 17 домов ещё могут находиться выжившие. Спасатели продолжают разбор завалов.

В регион направлены силы самообороны Японии для помощи местным экстренным службам. Спасатели и пожарные работают с полной нагрузкой. Напомним, магнитуда самого мощного из серии землетрясений на полуострове Ното составляла 7,6 балла по шкале Рихтера.

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#человек
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#япония
#землетрясение
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Число жертв мощных землетрясений в Японии выросло до шести
Киодо: число жертв землетрясений в Японии выросло до шести, десятки пострадали
02 января 2024, 03:43

Фото: iStock/Petrovich9

Согласно данным медиков, число погибших в результате серии мощных землетрясений в префектуре Исикава увеличилось до шести человек.
Два новых случая смерти были подтверждены в городе Нанао и поселке Сика.

Канал NHK сообщил о 36 госпитализированных в Нанао. В Анамидзу также было обнаружено одно тело без признаков жизни. В Вадзиме, где было разрушено около 50 домов, в настоящее время проводят поисковые работы. Вследствие землетрясения возник пожар возле популярной среди туристов торговой улицы. Согласно последним данным, более ста строений либо полностью, либо частично оказались повреждены огнем.

В префектуре Тояма пострадали не менее 18 человек, из которых трое находятся в тяжелом состоянии. В Ниигата количество пострадавших достигло 20 человек, в Фукуи — шестеро, а в Гифу пострадал один человек.

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#пожар
#человек
#землетрясение
#землетрясения
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На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба, погибли два человека
KABC: в Лос-Анджелесе в результате стрельбы на вечеринке погибли два человека
02 января 2024, 02:27

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В результате стрельбы на новогодней вечеринке в Лос-Анджелесе два человека погибли, а восемь были ранены и доставлены в больницу, сообщило местное радио KABC.
«Двое погибли на месте происшествия, восемь госпитализированы из-за стрельбы, произошедшей на несанкционированной вечеринке в складском помещении в центре Лос-Анджелеса в новогоднюю ночь», — передает радиостанция.
Стрельба случилась после полуночи в понедельник, по данным радио.

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В Новгородской области столкнулись две легковушки, водители погибли
В ДТП в Новгородской области погибли два водителя, госпитализировали двоих детей
02 января 2024, 01:56

Фото: iStock/Anton Novikov

В районе Великого Новгорода произошло ДТП, в результате которого две женщины-водителя погибли, а двое детей были госпитализированы, сообщила пресс-служба УГИБДД этого региона.
По уточненной информации, в понедельник около 19:50 на 531-м километре трассы М-10 «Россия» автомобиль Kia Ceed, управляемый девушкой, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Megane, за рулем которого находилась 42-летняя женщина.

«В момент аварии в автомобиле Renault находились три человека: водитель, которая впоследствии скончалась, и две пассажирки — девочки 8 и 13 лет, которые, к счастью, не пострадали. В автомобиле Kia находился только водитель, который скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи», — говорится в официальном сообщении.
Сообщается также, что девочки были доставлены в медицинское учреждение. Прокуратура Новгородской области проводит проверку, оценивая соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, включая состояние дорожного покрытия, обеспечиваемое подрядными организациями.

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Житель Новгорода украсил балкон лозунгом украинских националистов
Полиция изъяла у жителя Новгорода гирлянду с лозунгом украинских националистов
01 января 2024, 21:48

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Полицейские изъяли гирлянду с бегущей строкой, текст которой содержал лозунг украинских националистов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УМВД области.
Отмечается, что гирлянда была размещена на балконе жилого дома в Великом Новгороде. Бегущая строка, которая находилась на самой гирлянде, гласила: «Слава Украине!» — лозунгом «Украинской повстанческой армии» (УПА)*.

В результате проверки сотрудники правоохранительных органов изъяли гирлянду, а также составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации ВС РФ. В полиции заключили, что дело будет рассматривать суд.

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* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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