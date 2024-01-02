В Крыму отреагировали на слова Зеленского о скором захвате полуострова

Фото: iStock/gutaper
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом анонсируемую Владимиром Зеленским новую военную операцию по захвату Крыма. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Шонуса, военная операция, которую Зеленский старается провести с достижением какого-либо успеха, закончится для него и его солдат плачевным образом, даже не успев начаться. Он подчеркнул, что РФ может защитить свои территории от любой агрессии.
Шонус заключил, что крымчане за последние 10 лет множество раз слышали заверения киевского режима о скором захвате полуострова, однако победа будет за Россией.
Ранее в новом интервью британскому журналу Economist, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы Вооруженных сил страны на 2024 год. Он объявил, что украинские войска будут активно действовать с целью изоляции Крыма и переключатся на оборону на востоке.
Читайте также:
В Крыму назвали обращение Зеленского к жителям российских регионов фарсом
В США пришли в ужас из-за количества погибших солдат ВСУ
В Британии хотят продлить конфликт на Украине минимум на год, пишут СМИ
Шонус заключил, что крымчане за последние 10 лет множество раз слышали заверения киевского режима о скором захвате полуострова, однако победа будет за Россией.
Читайте также:
В Крыму назвали обращение Зеленского к жителям российских регионов фарсом
В США пришли в ужас из-за количества погибших солдат ВСУ
В Британии хотят продлить конфликт на Украине минимум на год, пишут СМИ
Екатерина Коршунова