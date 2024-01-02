В ВСУ заявили, что о передаче Киеву истребителей F-16 речи не идет

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Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что о передаче Киеву западных истребителей F-16 речи не идет. Об этом Игнат сообщил в эфире телеканала «Рада».
По его словам, новые данные о получении самолетов или обучении пилотов отсутствуют. Игнат отметил, что ничего не видел, так как не был там.
Ранее на Украине требовали как можно скорее получить истребители F-16, однако уже сейчас в США с каждым днем возрастает количество политиков, которые выступают за прекращение финансовой поддержки Украины. В западных странах считают, что правительству необходимо обращать внимание на внутренние проблемы стран, а не на спонсирование киевского режима.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее на Украине требовали как можно скорее получить истребители F-16, однако уже сейчас в США с каждым днем возрастает количество политиков, которые выступают за прекращение финансовой поддержки Украины. В западных странах считают, что правительству необходимо обращать внимание на внутренние проблемы стран, а не на спонсирование киевского режима.
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Екатерина Коршунова