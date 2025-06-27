В Японии казнили «твиттер-убийцу», убивавшего жертв из соцсетей
В Японии казнили интернет-маньяка Такахиро Сираиси
В Японии казнили Такахиро Сираиси, известного как «Твиттер-убийца». Он выискивал в интернете людей, склонных к добровольному уходу из жизни, и заманивал к себе домой.
Там он лишал жертв воли наркотиками и алкоголем, совершал насилие, а затем убивал и расчленял. При обыске в его квартире были найдены останки девяти тел. Сираиси признал вину. В декабре 2020 года его приговорили к казни, которая была приведена в исполнение сегодня.
Как сообщает Baza, это первое применение высшей меры в Японии с 2022 года.
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