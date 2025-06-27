В Японии казнили «твиттер-убийцу», убивавшего жертв из соцсетей

27 июня 2025, 16:21

В Японии казнили интернет-маньяка Такахиро Сираиси

Фото: iStock / txking

В Японии казнили Такахиро Сираиси, известного как «Твиттер-убийца». Он выискивал в интернете людей, склонных к добровольному уходу из жизни, и заманивал к себе домой.