В Забайкалье из-за паводка подтопило десятки домов
Паводковая ситуация в Забайкальском крае сохраняется сложной: по состоянию на утро понедельника, 10 августа, в четырех муниципальных образованиях региона остаются подтопленными 43 жилых дома и 232 приусадебных участка в 12 населенных пунктах. Кроме того, стихия повредила три мостовых перехода и один участок автомобильной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В ликвидации последствий разлива рек задействовали 160 спасателей и 54 единицы техники. От федерального ведомства привлекли 40 человек и восемь машин, включая аэромобильную группировку Главного управления (20 спасателей, пять единиц техники), три плавсредства и беспилотные летательные аппараты. Для усиления дополнительно направили силы поисково-спасательного отряда (шесть человек, две машины) и второй пожарно-спасательный отряд (20 человек, две машины).
Накануне, в воскресенье, 9 августа, из зоны затопления в селе Алеур и поселке Зудыра эвакуировали 19 человек, которых разместили в пунктах временного размещения. В указанных населенных пунктах вода зашла на придомовые территории и в один жилой дом.
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера действует с 11 и 13 августа в Чернышевском, Тунгокоченском, Красночикойском, Нерчинском, Читинском округах, а также в краевом центре — городе Чите. Ситуация остается на контроле оперативного штаба, работы по откачке воды и восстановлению инфраструктуры продолжаются.
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