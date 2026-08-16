В Забайкалье из-за паводка подтопило десятки домов

16 августа 2026, 16:58

МЧС: В Забайкалье паводок подтопил 43 дома и 232 приусадебных участка

Фото: istockphoto/bee32

Паводковая ситуация в Забайкальском крае сохраняется сложной: по состоянию на утро понедельника, 10 августа, в четырех муниципальных образованиях региона остаются подтопленными 43 жилых дома и 232 приусадебных участка в 12 населенных пунктах. Кроме того, стихия повредила три мостовых перехода и один участок автомобильной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.