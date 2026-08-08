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В российском городе подтопило дома грунтовыми водами и дождями

В Томске дома подтопило дождями и грунтовыми водами, завели дело
Фото: istockphoto/Akintevs

В Томске возбудили уголовное дело по факту небезопасного содержания жилого фонда. Речь идет о статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в СК.



Поводом для вмешательства ведомства послужила системная проблема с подтоплением многоквартирных домов на улице Мичурина. По данным местных СМИ, скопление грунтовых и дождевых вод регулярно заливает подвалы и размывает фундаменты зданий. В результате происходят аварийные отключения света и горячей воды, в квартирах появляется сырость и плесень.

Особо отмечается, что в непригодных для нормального проживания условиях вынуждены находиться социально незащищённые категории граждан — пожилые люди и инвалиды. Несмотря на многочисленные жалобы жильцов в профильные службы и надзорные органы, ситуация оставалась без изменений, что и послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

Ранее в Петербурге из-за мощного ливня подтопило улицы на севере города. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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