В российском городе подтопило дома грунтовыми водами и дождями

08 августа 2026, 13:51

В Томске дома подтопило дождями и грунтовыми водами, завели дело

Фото: istockphoto/Akintevs

В Томске возбудили уголовное дело по факту небезопасного содержания жилого фонда. Речь идет о статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в СК.