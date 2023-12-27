В Москве 17-летнему подростку устроили самосуд за секс со школьницей

Фото: iStock/Oleg Elkov
В Москве мать 12-летней школьницы и её знакомый устроили над 17-летнем парнем самосуд за то, что он вступил в интимную близость с её дочерью. Подросток получил множество травм и госпитализирован в медучреждение, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
«История началась, когда школьница в ночь на 16 декабря отпросилась у матери к подруге с ночевкой, но на самом деле девочка провела ночь с 17-летним юношей. Во время беседы она обо всем рассказала своей матери, отметив, что в интимную близость с парнем она вступала по обоюдному согласию», — цитирует телеканал слова собеседника.
Мать школьницы не поверила в её версию, нашла парня, о котором говорила дочь, и назначила ему встречу. В назначенное место россиянка пришла со своими друзьями - мужчиной и женщиной, которые схватили и удерживали подростка, вызвав полицию.
Отмечается, что подросток, над которым устроили самосуд, получил серьёзные повреждения. Ему диагностировали закрытый перелом носа, черепно-мозговую травму, множественные ссадины и ушибы мягких тканей. В настоящее время он госпитализирован.
Читайте также:
В Башкирии мужчина избил школьника из-за мата
В Перми завершили расследование дела о сожжении школьницы
«Бил проводом от электроприбора»: Школьница из Подольска рассказала о пытках отчима
Диана Аванесян