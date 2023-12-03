В Зальцбурге лавина накрыла двух туристов

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Лавина накрыла двух человек в Зальцбурге рядом с крупнейшим горнолыжным центром республики Обертауэрна.
Ведётся поисковая операция, пишет газета Kurier. По предварительным данным, в воскресенье днём у горы Зеекаршпитце лавина накрыла двух туристов. В поиске принимает участие вертолет, собаки и горные спасатели.
Ранее сообщалось, что московский регион атакует мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что со среды, 6 декабря, и до конца недели ночная температура достигнет -20-22 градусов, пишет РИА Новости.
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Ранее сообщалось, что московский регион атакует мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.
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Мария Фирсова