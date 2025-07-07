07 июля 2025, 16:17

Роман Старовойт (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Роман Старовойт, ранее возглавлявший Минтранс России, был найден мертвым в Подмосковье. Предположительно, он совершил самоубийство в своем доме в Одинцовском районе. Чем был известен министр и подробности трагедии, в материале «Радио 1».





Содержание Отставка Старовойта Самоубийство Романа Старовойта: что известно Биография Романа Старовойта

Отставка Старовойта

Самоубийство Романа Старовойта: что известно

Роман Старовойт (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Биография Романа Старовойта