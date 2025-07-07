Экс-министр транспорта РФ Старовойт покончил с собой после отставки: подробности, как его смерть связана с реформой в Курске
Роман Старовойт, ранее возглавлявший Минтранс России, был найден мертвым в Подмосковье. Предположительно, он совершил самоубийство в своем доме в Одинцовском районе. Чем был известен министр и подробности трагедии, в материале «Радио 1».
Отставка СтаровойтаУтром в понедельник, 7 июля, президент России Владимир Путин издал указ, которым сначала освободил министра транспорта Романа Старовойта от занимаемой должности без объяснения причин. Вскоре после этого он назначил исполняющим обязанности главы министерства его заместителя, бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Путин отметил, что профессиональные качества и опыт Никитина помогут этому «важнейшему ведомству» успешно выполнять свои задачи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что отставка не была связана с утратой доверия: «Упоминание об утрате доверия используется только в тех случаях, когда это действительно имеет место. Как вы могли заметить, в указе такой формулировки не было».
Самоубийство Романа Старовойта: что известноПредварительной причиной самоубийства Романа Старовойта считается возможное уголовное дело. По данным Mash, его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере.
По имеющейся информации, формальным поводом для вопросов к Старовойту стало то, что его подпись стояла под решением оперативного штаба Курской области, который позволил Корпорации развития Курской области потратить 19 миллиардов бюджетных рублей и самостоятельно выбирать субподрядчиков.
Согласно источникам, показания о причастности Старовойта к нарушениям в строительстве фортификационных сооружений дали бывший генеральный директор корпорации Владимир Лукин и депутат Максим Васильев. Оба сейчас находятся под стражей. Следствие также исследует возможную причастность Романа Старовойта к нарушениям в области закупок медицинских препаратов для больниц региона, а также к неудачной транспортной реформе в Курске.
Биография Романа СтаровойтаРоман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. В 1995 году он с отличием окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех», получив специальность в области импульсных тепловых машин. В 2008 году он завершил обучение в Северо-Западной академии государственной службы, где получил диплом по специальности «государственное и муниципальное управление». В настоящее время этот вуз является частью Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
С 1995 года Роман Владимирович работал исполнительным директором в ОАО «Региональное инвестиционное агентство». С 1995 по 2001 год он возглавлял компанию по управлению активами НПФ «Промышленный». С 2002 по 2005 год Роман Старовойт занимал пост генерального директора строительной компании «Стройинвест». В период с 2005 по 2010 год он возглавлял отдел по работе с инвесторами, после чего был назначен первым заместителем председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга. С 2010 по 2012 год работал заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства Российской Федерации.
В 2012 году он стал руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор), а в 2018 году был назначен заместителем министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха. В октябре 2018 года Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, а в сентябре 2019 года он был избран губернатором, получив 81,07% голосов избирателей. Он занимал эту должность в течение 5 лет, 6 месяцев и 30 дней.
В 2020 году Роман Старовойт вступил в партию «Единая Россия». В мае 2024 года глава правительства Михаил Мишустин представил обновленный состав кабинета министров, в который вошел Роман Старовойт на пост главы Министерства транспорта. Его назначение состоялось 14 мая того же года.
Роман Старовойт являлся действительным государственным советником Российской Федерации первого класса и имеет ученую степень кандидата педагогических наук, защитив диссертацию на тему «Инновационные подходы к подготовке спортсменов в зимнем полиатлоне». За свои достижения он был награжден орденами Почёта и Дружбы.