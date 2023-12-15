Ваенга потеряла сознание во время спектакля в театре на Малой Бронной в Москве

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российская певица Елена Ваенга лишилась чувств во время спектакля в театре на Малой Бронной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, для Ваенги оперативно вызвали скорую помощь. Сейчас медики выясняю причину потери сознания певицы и оказывают ей первую помощь.
Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина упала в обморок на съемках телепередачи на телеканале «Звезда». Уточняется, что Бабкиной вызвали скорую. Медикам удалось привести Надежду Георгиевну в чувства. Сообщается, что госпитализация артистки не понадобилась.
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«Сейчас с певицей все в порядке — вызвали ей скорую, она пришла в себя. Спектакль продолжился — она в нем не участвовала, пришла как гость», - рассказала РЕН ТВ PR-директор Театра на Малой Бронной Елизавета Смирнова.
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Элина Позднякова