Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Телеведущая Лера Кудрявцева госпитализирована с пневмонией в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Накануне российская телеведущая прибыла в белорусскую столицу для участия в «Песне года». Однако уже в аэропорту она пожаловалась на плохое самочувствие: у женщины был сильный кашель и слабость.
Кудрявцеву отвезли в больницу, где по результатам КТ диагностировали воспаление лёгких.
Выступление телеведущей было отменено. В настоящее время она по-прежнему находится в больнице и проходит лечение.
Днём ранее сообщалось, что певица Надежда Бабкина упала в обморок прямо во время съёмок передачи на телеканале «Звезда». Приехавшие медицинские работники привели артистку в чувства. Госпитализация не потребовалась.
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Кудрявцеву отвезли в больницу, где по результатам КТ диагностировали воспаление лёгких.
Днём ранее сообщалось, что певица Надежда Бабкина упала в обморок прямо во время съёмок передачи на телеканале «Звезда». Приехавшие медицинские работники привели артистку в чувства. Госпитализация не потребовалась.
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Анастасия Чинкова