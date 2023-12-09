Агутину провели срочную операцию по удалению тромба

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певец и композитор Леонид Агутин перенес срочную операцию после того, как врачи обнаружили «блуждающий тромб». Об этом Агутин сообщил в своем телеграм-канале.
По словам музыканта, операция прошла успешно. Он также отметил, что ему пообещали недолгое пребывание в больнице.
Напомним, вчера, 8 декабря, стало известно, что Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве. 55-летний Агутин пожаловался на сильные боли в ноге. При осмотре медики выяснили, что у мужчины тромбоз глубоких вен. Теперь ему предстоит длительное лечение и восстановление.
Из-за недуга концерты в Сочи и Дубае могут быть отменены. Также под вопросом и проведение новогодних корпоративов.
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Напомним, вчера, 8 декабря, стало известно, что Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве. 55-летний Агутин пожаловался на сильные боли в ноге. При осмотре медики выяснили, что у мужчины тромбоз глубоких вен. Теперь ему предстоит длительное лечение и восстановление.
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Екатерина Коршунова