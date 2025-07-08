Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Челябинской области

08 июля 2025, 10:42

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В этот вторник, 8 июля, порожний вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Тундуш в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.







«Произошел сход одного порожнего вагона грузового поезда», – передает телеграм-канал филиала РЖД.

«Южно-Уральская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе.