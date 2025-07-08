Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Челябинской области
В этот вторник, 8 июля, порожний вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Тундуш в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.
«Произошел сход одного порожнего вагона грузового поезда», – передает телеграм-канал филиала РЖД.В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия прибыл восстановительный поезд. Причины произошедшего выясняются.
Кроме того, ожидается незначительная задержка пассажирского поезда №147 «Нижневартовск — Астрахань», который проследует по этому участку.
«Южно-Уральская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе.