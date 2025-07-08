Три трупа семьи из Херсона пролежали месяц в ростовской квартире
В Ростове-на-Дону в квартире в Суздальском переулке найдены мертвыми пожилые супруги 63 и 65 лет, а также их 40-летний сын. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По соцсетям разошлась информация, что погибшие — это семья из Херсона, трупы которых пролежали нетронутыми почти месяц. Соседи пожаловались на сильный запах, после чего квартиру вскрыли.
По данным следствия, следов взлома или постороннего проникновения не обнаружено — дверь была заперта изнутри. Эксперт установил, что телесных повреждений, которые бы указывали на насильственный характер смерти, также нет. Точная причина произошедшего станет известна после ряда судебно-медицинских экспертиз.
Отмечается, что в целях проверки возбуждено уголовное дело по статье 109 УК: «Причинение смерти по неосторожности».
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