Три трупа семьи из Херсона пролежали месяц в ростовской квартире

08 июля 2025, 10:28

СК завел дело после гибели семьи из трех человек в ростовской квартире

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Ростове-на-Дону в квартире в Суздальском переулке найдены мертвыми пожилые супруги 63 и 65 лет, а также их 40-летний сын. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.