Суд РФ оставил приговор экс-дипломата США за контрабанду наркотиков без изменений

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Верховный суд России отказался рассматривать жалобу экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля, осужденного на 14 лет по делу о контрабанде наркотиков.
«Суд отказал Марку Фогелю в передаче его жалобы на рассмотрение», — сказали ТАСС в пресс-службе.Бывший сотрудник посольства США и преподаватель англо-американской школы в Москве был задержан в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево. Причиной остановки стал положительный сигнал служебных собак на его багаж.
В ходе досмотра у Фогеля обнаружили марихуану, спрятанную в упаковках от контактных линз, и гашишное масло в картриджах для электронных сигарет. Наркотики были тщательно замаскированы и находились среди личных вещей.
По версии следствия, Фогель мог использовать свой дипломатический статус, который он потерял в мае 2021 года, для организации канала поставок запрещенных веществ.
Суд счел приговор обоснованным и оставил решение без изменений.
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