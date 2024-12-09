Расширение выплат участникам СВО: указ Путина затронул волонтеров

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Президент России Владимир Путин расширил действие выплат за инвалидность, полагающихся участникам специальной военной операции (СВО), на волонтеров. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь такие выплаты смогут получать не только военные, но и сотрудники Нацгвардии, ФСБ, Федеральной противопожарной службы, органов принудительного наказания, работники Следственного комитета, а также волонтеры, работающие в новых регионах России.
Это изменение направлено на поддержку всех категорий граждан, задействованных в СВО.
Кроме того, с 1 ноября справки, подтверждающие участие в СВО на Украине, начали выдавать через портал «Госуслуги» и многофункциональные центры, что упростило процесс получения документов.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о создании Совета по демографической и семейной политике.
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Это изменение направлено на поддержку всех категорий граждан, задействованных в СВО.
Кроме того, с 1 ноября справки, подтверждающие участие в СВО на Украине, начали выдавать через портал «Госуслуги» и многофункциональные центры, что упростило процесс получения документов.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о создании Совета по демографической и семейной политике.
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Мария Моисеева