Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Расширение выплат участникам СВО: указ Путина затронул волонтеров

Расширение выплат участникам СВО: указ Путина затронул волонтеров

Путин распространил на волонтеров выплаты за инвалидность участникам СВО
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Президент России Владимир Путин расширил действие выплат за инвалидность, полагающихся участникам специальной военной операции (СВО), на волонтеров. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь такие выплаты смогут получать не только военные, но и сотрудники Нацгвардии, ФСБ, Федеральной противопожарной службы, органов принудительного наказания, работники Следственного комитета, а также волонтеры, работающие в новых регионах России.

Это изменение направлено на поддержку всех категорий граждан, задействованных в СВО.



Кроме того, с 1 ноября справки, подтверждающие участие в СВО на Украине, начали выдавать через портал «Госуслуги» и многофункциональные центры, что упростило процесс получения документов.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о создании Совета по демографической и семейной политике.

Читайте ​также:

«В России любое поколение богато героями»: история военкора-героя Евгения Поддубного

Профессор Ачкасов: мануальная терапия вызывает вопросы у доказательной медицины

Финансист спрогнозировала очередное повышение ключевой ставки
#военные
#владимир путин
#выплаты
#указ
#волонтеры
#сотрудники
#работники
#сво
США призвали Украину еще раз взвесить выгоду введения мобилизации с 18 лет
Госдеп: США готовы экипировать ВСУ при мобилизации 18-летних граждан Украины
10 декабря 2024, 00:11

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

США заявили, что в случае мобилизации 18-летних в украинскую армию Вашингтон и его союзники готовы предоставить экипировку и обучение для новых пополнений. Об этом сообщил представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге, подчеркнув, что решение о составе вооруженных сил остается за украинским руководством.
«В конце концов, решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы», — заявил Миллер.
Ранее «Радио 1» сообщало, что США призвали Украину к снижению призывного возраста.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что в Вашингтоне поддерживают необходимость мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Однако советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что планы мобилизации 18-летних в стране отсутствуют.

США вновь подтвердили свою готовность поддерживать украинские силы, если будет принято решение о расширении мобилизации.

Читайте также:

На Украине могут начать мобилизацию женщин

«Склонность к суициду»: мужчину с диагнозом мобилизовали на Украине

В ВСУ назвали необходимое число мобилизованных для контрнаступления
#сша
#обучение
#сво
#всу
#мобилизация
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Польше могут отказаться отправлять военных на Украину
Do Rzeczy: польских военных вряд ли разместят в «безопасном» Львове на Украине
09 декабря 2024, 23:20

Фото: iStock/macky_ch

Польское издание Do Rzeczy выразило обеспокоенность по поводу возможного участия страны в европейской миротворческой миссии на Украине. В публикации отмечается, что отправка польских солдат может стать серьезным вызовом, поскольку для сдерживания России потребуется значительное количество военнослужащих.
Издание предполагает, что Польша будет вынуждена предоставить «один из самых крупных контингентов», что создаст значительную нагрузку на военные ресурсы. При этом отказ от участия в миссии может ослабить позиции страны на международной арене.

Кроме того, размещение польских войск в более безопасных районах, например, под Львовом, маловероятно.

«Безопасные места наверняка достанутся участникам, имеющим большее влияние в НАТО или ООН, под эгидой которых может быть организована такая миссия», — отмечает Do Rzeczy.
Ранее сообщалось, что в Польше стало известно о планах Запада на Украину.

Читайте также:

Польская полиция задержала россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях

Эрдоган обвинил Асада в бегстве из Сирии и оставлении ее городов в руинах

Кадыров заявил, что речь Путина — сигнал всем недоброжелателям
#военные
#оон
#польша
#нато
#солдат
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Этого мало»: Зеленский рассказал о подготовке бригад ВСУ во Франции и ФРГ
Зеленский: США готовят бригады ВСУ на территории ФРГ
09 декабря 2024, 21:43

Фото: istockphoto/Olena_Z

Вашингтон готовит на территории ФРГ бригаду ВСУ, сообщил Владимир Зеленский в Telegram-канале. Глава киевского режима уточнил, что украинская сторона получила также позитивную реакцию со стороны Франции.
«Мы получили позитив с французской стороны, сейчас мы будем говорить с Францией о комплектовании новой бригады. Мы получили позитив от немецкой стороны, хотя, буду откровенным, на немецкой земле готовят нашу бригаду американцы, это их вклад. Если честно, этого мало, но мы тем не менее благодарны за это», — сказал Зеленский.
Кроме того, по словам украинского политика, республика обратилась с аналогичной просьбой к балтийским и североевропейским государствам. В частности, речь идет о поддержке в комплектовании еще одной бригады ВСУ.

Ранее стало известно, от какого предложения отказался Владимир Зеленский.

Читайте также:

WarGonzo: ВС РФ освободили от ВСУ Плехово в Курской области

На Украине оценили демографическую ситуацию

В Армении высказались о конфликте на Украине
#мир
#украина
#владимир зеленский
#фрг
#франция
#всу
#война
#сво
#конфликт
#россия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине оценили демографическую ситуацию
Нардеп ВРУ Вагнер: на Украине самая низкая рождаемость в мире
09 декабря 2024, 20:16

Фото: istockphoto/sandsun

На Украине самая высокая смертность и самая низкая рождаемость в мире, пишет издание «Страна.ua», ссылаясь на нардепа Верховной рады Викторию Вагнер.
По информации украинского Минюста, на которые опирается депутат, в этом году в период с января по июнь родилось свыше 87 тысяч человек, а умерло более 250 тысяч.

Парламентарий резюмировала, что сегодня смертность в украинской республике практически в три раза превышает рождаемость.

Ранее политолог Александр Дудчак объяснил, какие действия Владимира Зеленского выглядят смехотворно. Подробности можно прочесть в материале «Радио 1».

Кроме того, известно, какой населенный пункт освободили бойцы ВС РФ.

Читайте также:

В Армении высказались о конфликте на Украине

Эксперт раскрыл значимость боев за Курахово

Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Трампом
#мир
#украина
#демография
#новости
#верховная рада
#война
#сво
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
WarGonzo: ВС РФ освободили от ВСУ Плехово в Курской области
09 декабря 2024, 19:59

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные освободили населенный пункт Плехово на курском направлении, передает WarGonzo.
«Подразделения ОБСПР «Курские витязи» и «Арбат», 22-я бригада, 30-й полк полностью освободили и зачистили от ВСУ село Плехово Суджанского района Курской области», — гласит публикация.
Никаких подробностей не приводится, на момент написания заметки официального подтверждения от Минобороны РФ не поступало.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, пограничников и сотрудников Росгвардии. Главком ВСУ Александр Сырский, по его словам, хотел таким образом отвлечь российскую армию с Донбасса, но его план провалился.

Читайте также:

«Смешно выглядит»: политолог оценил отказ Зеленского от предложения Трампа

Эксперт раскрыл значимость боев за Курахово

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на движущийся автомобиль с людьми
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#курская область
#новости
#всу
#вс рф
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Смешно выглядит»: политолог оценил отказ Зеленского от предложения Трампа
Политолог Дудчак: отказ Зеленского Трампу в прекращении огня выглядит смешно
09 декабря 2024, 19:18

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Отказ Владимира Зеленского от предложения избранного президента США Дональда Трампа о прекращении огня в украинском конфликте выглядит смешно. Об этом заявил политолог Александр Дудчак. По его словам, Зеленский может позволять себе такие высказывания, пока у 47-го американского президента не состоялась инаугурация.
«То, что Зеленский якобы перечит Трампу, смешно выглядит. Никто никому не перечит. Пока Трамп еще не президент, Зеленский может себе позволять высказывания в стиле «ни пяди земли не отдадим», которая на самом деле не принадлежит и не принадлежала ему никогда. Но когда Трамп станет президентом, взойдет на престол, тогда и риторика поменяется», — поделился эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время руководитель центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев отметил, что сейчас нет четкого понимания позиции Трампа, так как с его стороны до сих пор не было однозначных и ясных заявлений. В комментарии для Pravda.Ru он подчеркнул, что вся имеющаяся сейчас информация о позиции избранного президента США — это домыслы и предположения различных аналитиков, так как по американскому закону Трамп не может ничего критиковать или предлагать действующему главе государства до своей инаугурации.
«Они должны держать язык за зубами. То, что у нас сейчас говорится здесь, это все домыслы. Реально мы не знаем, что думает Трамп», — пояснил Шмелев.
Читайте также:

Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Трампом

На Украине сделали тревожное заявление о Зеленском

Трамп: Зеленский признает, что Украине пора начать переговоры с РФ
#сша
#ран
#эксперт
#президент
#язык
#заявление
#информация
#зеленский
#рф
#трамп
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт раскрыл значимость боев за Курахово
Капитан Дандыкин: бои на северо-западе Курахово могут быть решающими
09 декабря 2024, 19:06

Фото: istockphoto/Diy13

Боевые действия к северо-западу от Курахово — решающие, поскольку другие направления для боевиков ВСУ уже перекрыла армия России. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный аналитик Василий Дандыкин.
Он подчеркнул, что российским военным предстоит взять под контроль ряд населенных пунктов, чтобы оказаться в тылу врага. В частности, эксперт назвал Торецк с Часовым Яром.

«И остаются еще два города. Это Славянск и Краматорск. Все это — основная линия обороны противника, потому так важно для наших военных взятие Курахово», — пояснил собеседник.
Перед этим военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал города, которых может лишиться киевский режим. Он отметил, что от действий ВС РФ зависит очень многое. Подробности в материале «Радио 1».

Читайте также:

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на движущийся автомобиль с людьми

В Армении высказались о конфликте на Украине

Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Трампом
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на движущийся автомобиль с людьми
Губернатор Гладков: трое пострадали при атаке БПЛА на машину в районе Двулучного
09 декабря 2024, 18:54

Фото: iStock/aapsky

В Белгородской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль с людьми в районе села Двулучное Валуйского округа. Об этом написал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В результате вражеской атаки пострадали трое. Уточняется, что несколько женщин и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в Шебекино FPV-дрон взорвался на парковке местного предприятия, повредив зеркало и колесо грузовой машины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ за Крымский мост

В Курской области российские войска нанесли удар по 13 бригадам ВСУ

Герой России рассказал об уничтожении семи танков Leopard в одном бою
#помощь
#дрон
#видео
#травмы
#мужчина
#предприятия
#машины
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Армении высказались о конфликте на Украине
Мирзоян: Россия никогда не просила Армению участвовать в конфликте на Украине
09 декабря 2024, 18:47

Фото: istockphoto/irgit

Москва никогда не просила и не предлагала Еревану участвовать в конфликте на Украине, заявил Lännen Media глава армянского МИДа Арарат Мирзоян.
«Честно говоря, нам никогда не предлагали, на нас не давили и не ожидали от нас участия в войне на Украине каким-либо образом. Такой попытки не было», — прокомментировал главный дипломат Армении соответствующий вопрос.
Перед этим на Украине ответили, от кого не зависит приглашение Киева в альянс НАТО.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид мирных граждан в течение восьми лет. Помимо боевиков ВСУ, участие в боевых действиях принимают иностранные наемники.

Читайте также:

Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Трампом

В Польше стало известно о планах Запада на Украину

Одесситы перекрыли дорогу из-за принудительной мобилизации
#мир
#россия
#армения
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате