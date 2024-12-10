Суд оштрафовал певицу Альбину Сексову на 10 десять тысячь рублей за содержание ее песни

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Тушинский суд Москвы оштрафовал певицу Альбину Сексову (Елену Казарину) на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти по национальному признаку. Как стало известно, основанием для дела стал текст одной из ее песен, опубликованной на платформе YouTube.
По статье 20.3.1 КоАП РФ ей мог грозить штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест, но суд ограничился минимальной санкцией.
Прокурор обратил внимание на материал, содержащий высказывания, унижающие группу лиц по национальному признаку.
Экспертиза, проведенная ЭКЦ ГУ МВД России по Москве, подтвердила наличие элементов, способствующих разжиганию вражды. Несмотря на уведомление о заседании суда, Казарина на него не явилась.
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«Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности) и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — сообщили РИА Новости в суде.
Прокурор обратил внимание на материал, содержащий высказывания, унижающие группу лиц по национальному признаку.
Экспертиза, проведенная ЭКЦ ГУ МВД России по Москве, подтвердила наличие элементов, способствующих разжиганию вражды. Несмотря на уведомление о заседании суда, Казарина на него не явилась.
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Мария Моисеева