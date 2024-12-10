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Суд оштрафовал певицу Альбину Сексову на 10 десять тысячь рублей за содержание ее песни

Суд оштрафовал певицу Альбину Сексову на 10 тыс. рублей за разжигание ненависти
Фото: iStock/:Zolnierek

Фото: iStock/:Zolnierek

Тушинский суд Москвы оштрафовал певицу Альбину Сексову (Елену Казарину) на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти по национальному признаку. Как стало известно, основанием для дела стал текст одной из ее песен, опубликованной на платформе YouTube.
По статье 20.3.1 КоАП РФ ей мог грозить штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест, но суд ограничился минимальной санкцией.

«Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности) и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — сообщили РИА Новости в суде.


Прокурор обратил внимание на материал, содержащий высказывания, унижающие группу лиц по национальному признаку.

Экспертиза, проведенная ЭКЦ ГУ МВД России по Москве, подтвердила наличие элементов, способствующих разжиганию вражды. Несмотря на уведомление о заседании суда, Казарина на него не явилась.

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Реестр контролируемых лиц: как можно будет проверить мигрантов с 5 февраля
Кабмин утвердил правила публикации сведений о мигрантах-нелегалах
10 декабря 2024, 01:50

Фото: istockphoto/vichinterlang

С 5 февраля в России начнет работу реестр контролируемых лиц, направленный на борьбу с незаконной миграцией. Постановление, регламентирующее порядок публикации данных о мигрантах, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Оператором реестра будет МВД России, передает ТАСС. Сведения будут обновляться на сайте министерства в течение 24 часов после внесения их в реестр или исключения из него.

Данные в реестре можно будет проверить по запросу, включая фамилию, имя, отчество, дату рождения или номер удостоверяющего документа.

Полный мигрантов-нелегалов будет список недоступен. Но результат проверки отобразится в реальном времени и будет действителен на момент запроса, если ввести информацию о конкретном человеке.

Запросы предоставляются бесплатно, а информация может использоваться государственными органами и другими пользователями.

Решение о создании реестра связано с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным 8 августа. Он ввел меры федерального контроля в отношении мигрантов, нарушающих законодательство. Такие меры включают ограничения на права и свободы, а также высылку из страны.

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#мигранты
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Профессор Ачкасов: мануальная терапия вызывает вопросы у доказательной медицины
09 декабря 2024, 19:48

Фото: iStock/Iuliia Komarova

Методы мануальной терапии вызывают вопросы с точки зрения доказательной медицины, но в определенных обстоятельствах являются эффективными, особенно в комплексе с другими упражнениями. Об это заявил заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. По его словам, важно понимать, что применять эти методы должен только квалифицированный специалист.
«С точки зрения доказательной медицины, такое воздействие вызывает определённые вопросы. Есть научные исследования, которые говорят об эффективности мануального метода, и их много. Но чтобы провести такое исследование, нужно очень трепетно подойти к вопросу – как правильно дозировать этот метод? Он очень субъективный, очень зависит от навыков конкретного доктора», — подчеркнул врач в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время врач-онколог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев развеял ряд других распространенных мифов. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист назвал предубеждениями, в том числе, заявления о бесполезности химиотерапии и ее сильном вреде для здоровья. Он указал, что на самом деле каждый пациент по-разному переносит эту процедуру, а негативная реакция на препараты чаще всего кратковременна.
«На эффективность химиотерапии влияют разные факторы — вид рака, распространенность метастазов в другие органы, полное или частичное «реагирование» на тот или иной химиопрепарат. Иногда «химия» является единственным способом успешного лечения онкобольного, как, например, при раке легкого, желудка или молочной железы. Все зависит от конкретной ситуации», — пояснил онколог.
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Финансист спрогнозировала очередное повышение ключевой ставки
Финансист Покровская: Центробанк может повысить ключевую ставку до 25% в декабре
09 декабря 2024, 19:29

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Совет директоров Центробанка РФ на заседании 20 декабря может в очередной повысить ключевую ставку — до 22-25%, заявила финансовый эксперт Оксана Покровская. По ее словам, предпосылок для снижения не просматривается ни в этом месяце, ни в начале 2025 года.
«Пока вариантов снижения ставки не просматривается, зато есть все основания полагать, что на ближайшем заседании 20 декабря ее поднимут до 22–25%. Да и на начало 2025 года не просматриваются события, которые могли бы влиять на снижение ключевой ставки», — отметила финансист в беседе с «Известиями».
В то же время прогнозами на декабрь и начало 2025 года поделилась экстрасенс и регрессолог Аделина Панина. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт пояснила, что в этот период Марс будет находиться в ретроградном положении, потому люди могут ощущать затишье, уныние и отсутствие каких-либо желаний.
«Для чего же нужен этот период? Для того, чтобы брать все в свои руки. Лучшее время, чтобы успокоиться, прекратить ссоры и конфликты. Где-то что-то принять, где-то помириться с теми, с кем были конфликты», — рассказала она.
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«В России любое поколение богато героями»: история военкора-героя Евгения Поддубного
История военкора-героя Евгения Поддубного
09 декабря 2024, 19:11

Евгений Поддубный (Фото: РИА Новости / Евгений Биятов)

9 декабря в нашей стране отмечают день Героев Отечества. Герой России –высшее звание, которое присваивают за заслуги перед государством и народом за совершение геройского подвига.
Первым из военкоров это высокое звание получил военный корреспондент Евгений Поддубный. Он – автор множества репортажей с мест событий, в том числе из зон боевых действий, создатель документальных фильмов, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, координатор «Русской гуманитарной миссии» в Сирии.
Евгений Поддубный (в центре) (Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский)

Звание Героя России Поддубному присвоил Владимир Путин – как сказано в указе главы государства, «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».
«Герои – это люди, которые готовы жертвовать собой ради общественного блага и ради жизни других людей. Я знаком со многими героями Отечества, и все они в критических ситуациях, которые иногда растянуты на длительный период, свои личные интересы ставят в меньший приоритет, нежели интересы других людей или государства. Это люди, которые готовы жертвовать своим здоровьем, иногда жизнью, чтобы всем остальным было лучше», – сказал Поддубный «Радио 1».
Евгений Поддубный (Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы)

7 августа журналист получил множественные ранения в Курской области у границы с Украиной, где идут бои с формированиями ВСУ. Тогда врачи оценили его состояние как тяжёлое. 8 августа журналист был направлен для продолжения лечения в Москву.
«Безусловно, нынче временем героев. Но у нас любое поколение богато героями, мы вообще живем в стране, где общество, народ, люди привыкли побеждать, бороться за свою правду, за свои идеалы. Очень много исторических примеров, нам есть на кого равняться. Сейчас время, когда личное мужество стало массовым явлением, когда личным мужеством уже никого не удивить. Да, есть примеры каких-то невозможных подвигов. Наша страна сейчас преодолевает тяжелейшие испытания, но при этом даёт героев нынешнего поколения», – отметил собеседник «Радио 1».
Евгений Поддубный (Фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

В Подмосковье 123 жителя носят почетное звание Героя России, из них восемь – участники специальной военной операции.

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Психолог назвала главные ошибки, которые могут разрушить брак
Психолог Кулешова: неуважение и критика разрушают брак и гармонию в отношениях
09 декабря 2024, 18:48

Фото: iStock/kieferpix

Психолог Анна Кулешова назвала самые главные ошибки, которые могут разрушить брак и лишить гармонии в отношениях. По ее словам, к ним относятся отсутствие общения, неуважение и критика, недостаток романтики и страсти, нежелание меняться и развиваться, а также финансовые разногласия.
«Уважайте партнера и его личные границы. Проявляйте нежность, заботу и внимание, находите время для эмоционального и физического сопряжения. Проявляйте заинтересованность в том, чем живёт партнер. Обсуждайте свои цели и стремления, поддерживайте друг друга. Будьте мотором, а не гирей на ногах. Проведите честный разговор о ваших финансах. Разработайте общий бюджет, обсудите, как вы будете его распределять. Важно уважать мнение друг друга и находить компромиссы», — поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем суд в Санкт-Петербурге взыскал 10 тысяч рублей с женщины, которая в переписке с бывшим супругом сравнивала его с животным, недостойными человеком, алкоголиком, наркоманом и человеком с физическими дефектами. Как сообщает «Петербургский дневник», мужчина посчитал такие слова порочащими его честь и достоинство, потому потребовал выплатить ему 100 000 рублей компенсации, однако суд снизил ее в 10 раз.
«Бывшая супруга истца пояснила, что высказывала в переписке личное мнение о нем с использованием нецензурных выражений, однако обстоятельства, при которых это было написано, спровоцировал сам истец. Она добавила, что использование нецензурной брани является обычным для бывшего мужа, поэтому не могло причинить ему моральный вред», — пишет издание.
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В «Беременна в 16» все по сценарию: Лида из Иркутска раскрыла правду о шоу, как сейчас живет девушка
09 декабря 2024, 18:43

Лидия Мельникова (Фото: соцсети)

История Лиды из Иркутска была одной из самых трогательных за многие сезоны шоу «Беременна в 16». Сирота, которую оставил беременной ухажер, встретила свою любовь в лице Василия. Молодой человек принял Лиду и её будущего ребенка с открытым сердцем. Корреспондентам «КП» - Иркутск» участница шоу рассказала как проходили съемки известной телепередачи и поделилась подробностями личной жизни после проекта. Как сейчас живет Лида из Иркутска и что осталось за кадром «Беременна в 16» читайте в материале «Радио 1».

Все ли на шоу правда


По словам Лиды, никаких заявок на шоу она не подавала. Оказавшись в «интересном» положении, она подписалась на группу про беременность в соцсети «Вконтакте». Там то и нашли ее продюсеры проекта «Беременна в 16». Девушка около месяца раздумывала над участием в шоу и в итоге решила согласиться.

В шоу не принимал участие биологический отец ребенка. Его роль в проекте играл приглашенный актер. Лида сама не захотела видеть Виталика. Он бросил ее беременной и очень долго унижал пред общими знакомыми. Девушка до сих пор не смогла простить бывшего кавалера.

Лидия Мельникова (Фото: скриншот шоу «Беременна в 16»)

Девушка рассказала, что хоть проект и называется реалити-шоу, съёмки шли всего 11 дней: 5 дней – в октябре, и 6 – в декабре, когда на свет появился сын Андрей. Историю беременности снимают перед родами. После появления ребенка на свет проводится съемка начала отношений между героями.

Как и в любом шоу, в «Беременна в 16» есть свой сценарий. Он основывается на реальных событиях, но для привлечения публики сценаристы могут добавлять что-то для «изюминки».

Раскрывать детали оплаты за участие в шоу участники не имеют права, так как подписывают соглашение о неразглашении. Лида рассказала, что потратила гонорар на ремонт дома, в котором они сейчас проживают всей семьей.

Жизнь после проекта


Василий с ребенком Лидии Мельниковой (Фото: скриншот шоу «Беременна в 16»)

После окончания съемок родители Василия отдали молодой семье дом. Ни с родной, ни с приемной матерью Лидия не поддерживает отношения. Помогает с ребенком только мама Васи. Бабушка живет в соседнем доме и часто забирает внука к себе. Показанная в шоу любовь между Василием и Лидией оказалась настоящей. Василий принял ребенка Лидии как родного и все делает для того, чтобы в семье все было благополучно.

Лидия рассказала корреспондентам «КП» - Иркутск» о том, что через полтора года после рождения Андрея она снова забеременела и недавно родила еще одного сына. Лида и Вася пока не зарегистрировали свои отношения, но уверены, что это лишь вопрос времени. Изначально они собирались сделать это раньше, однако, узнав о второй беременности, решили отложить свадьбу до рождения малыша.

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В общественных местах Подмосковья открыли 35 катков с искусственным льдом
09 декабря 2024, 18:26

Фото: пресс-служба Минблаго МО

35 катков с искусственным льдом открыли в парках и на общественных территориях Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«С начала зимнего сезона работало 26 катков. А на прошедших выходных открыли девять. Это катки в Парке им. Н. Островского в Ступине; Парке им. Л. Лазутиной в Одинцове; Городском парке Раменского; Центральных парках Долгопрудного, Лобня, Богородского; Парке на набережной имени Д. Менделеева в Дубне; на площади Советской в Чехове и в сквере Юбилейном в Химках», – говорится в сообщении.
В декабре в Подмосковье начнут работу 39 сезонных искусственных катков. С 1 декабря катки посетили более 60 тыс. человек.

Как отметили в ведомстве, на подмосковных катках имеются прокат необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация и лёд, созданных с использованием специальной техники. Предусмотрены тёплые раздевалки, точки продажи горячих напитков и питания.

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#московская область
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В пяти округах Подмосковья отремонтировали искусственные дорожные неровности
09 декабря 2024, 18:00

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Искусственные неровности отремонтировали на региональных дорогах в пяти городских округах Московской области, работы провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Резинокордовые и асфальтобетонные неровности починили на Железнодорожной улице в селе Жаворонки Одинцовского округа, на улице Маяковского в химкинском микрорайоне Фирсановка, на Фабричной улице в микрорайоне Пироговский в Мытищах, Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде и на улице Победы в Дедовске», — говорится в сообщении.
Искусственные неровности устанавливают для того, чтобы водители снижали скорость рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где часто происходят нарушения скоростного режима, например, на нерегулируемых перекрёстках.

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В гипермаркетах Московской области стартовала благотворительная акция «ДоброЁлка»
09 декабря 2024, 17:51

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В гипермаркетах Подмосковья началась ежегодная акция «ДоброЁлка», цель которой — подарить радость детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Любой желающий может стать волшебником, исполнив мечту ребёнка, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Чтобы принять участие в акции, необходимо до 22 декабря посетить один из магазинов «Глобус», найти новогоднюю ёлку и выбрать открытку с желанием ребёнка. После этого нужно купить подарок, который указан в письме, и передать его сотрудникам магазина.
«Подарки будут переданы детям, подопечным 8 благотворительных организаций в Подмосковье. Только в прошлом году было собрано 887 подарков, а в этом году на елку размещено рекордное количество писем, значит помочь детям будет возможность у каждого желающего», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули важность благотворительных акций, проводимых в торговых центрах и гипермаркетах в преддверии Нового года. Участвуя в акциях, люди могут оказать поддержку нуждающимся и проявить заботу о них.

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