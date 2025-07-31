Верховный суд РФ посчитал правомерной самооборону при нападении с дубинками
Самооборону при нападении с использованием резиновых дубинок признал правомерной Верховный суд России.
Как пишет ТАСС со ссылкой на определение Судебной коллегии по уголовным делам, речь идет о нападении на мужчину, в дом которого ворвались двое людей. Один нападавший получил ранение ножом, второй погиб.
«Потерпевшие, ворвавшиеся в квартиру, вели себя дерзко, провоцировали конфликт и применили резиновую дубинку. Это свидетельствует о наличии общественно опасного посягательства», — сказано в судебном определении.Судебная коллегия добавила, что, если посягательство было завершено, но его завершение не было очевидным для обороняющегося, то последующая самооборона может подпадать под состояние необходимой защиты. Перед этим суды первой и апелляционной инстанций вынесли обвинительный вердикт мужчине, который ударил ножом людей, ворвавшихся к нему в квартиру. Речь шла об убийстве и покушении на убийство. У нападавших на мужчину были дубинки, сказано в материалах дела.
Суд первой инстанции квалифицировал действия подсудимого, как убийство и тяжкий вред здоровью при превышении самообороны. Апелляционная инстанция отменила приговор и признала действия подсудимого умышленными преступлениями. Суд отметил, что сначала напали потерпевшие, но посчитал, что непосредственная угроза для самого подсудимого не была зафиксирована.
По мнению Верховного суда, наличие угрозы здоровью и жизни может подтверждаться не только фактом самого нападения, но и демонстрацией оружия, включая предметы, которые используются в его качестве. Дело направили на новую апелляцию.