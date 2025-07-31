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Верховный суд РФ посчитал правомерной самооборону при нападении с дубинками

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Самооборону при нападении с использованием резиновых дубинок признал правомерной Верховный суд России.



Как пишет ТАСС со ссылкой на определение Судебной коллегии по уголовным делам, речь идет о нападении на мужчину, в дом которого ворвались двое людей. Один нападавший получил ранение ножом, второй погиб.

«Потерпевшие, ворвавшиеся в квартиру, вели себя дерзко, провоцировали конфликт и применили резиновую дубинку. Это свидетельствует о наличии общественно опасного посягательства», — сказано в судебном определении.
Судебная коллегия добавила, что, если посягательство было завершено, но его завершение не было очевидным для обороняющегося, то последующая самооборона может подпадать под состояние необходимой защиты. Перед этим суды первой и апелляционной инстанций вынесли обвинительный вердикт мужчине, который ударил ножом людей, ворвавшихся к нему в квартиру. Речь шла об убийстве и покушении на убийство. У нападавших на мужчину были дубинки, сказано в материалах дела.

Суд первой инстанции квалифицировал действия подсудимого, как убийство и тяжкий вред здоровью при превышении самообороны. Апелляционная инстанция отменила приговор и признала действия подсудимого умышленными преступлениями. Суд отметил, что сначала напали потерпевшие, но посчитал, что непосредственная угроза для самого подсудимого не была зафиксирована.

По мнению Верховного суда, наличие угрозы здоровью и жизни может подтверждаться не только фактом самого нападения, но и демонстрацией оружия, включая предметы, которые используются в его качестве. Дело направили на новую апелляцию.
Никита Кротов

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