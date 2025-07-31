Верховный суд РФ посчитал правомерной самооборону при нападении с дубинками

31 июля 2025, 14:29

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Самооборону при нападении с использованием резиновых дубинок признал правомерной Верховный суд России.





Как пишет ТАСС со ссылкой на определение Судебной коллегии по уголовным делам, речь идет о нападении на мужчину, в дом которого ворвались двое людей. Один нападавший получил ранение ножом, второй погиб.





«Потерпевшие, ворвавшиеся в квартиру, вели себя дерзко, провоцировали конфликт и применили резиновую дубинку. Это свидетельствует о наличии общественно опасного посягательства», — сказано в судебном определении.

