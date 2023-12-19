Вылетевший с Камчатки в Магадан самолёт вернулся обратно из-за лампочки

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Вылетевший в Магадан с Камчатки самолет вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала загоревшаяся лампочка на приборной панели, сообщило РИА «Новости».
«Самолет ЯК-40 <...>, следовавший в Магадан из "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово, вернулся в аэропорт вылета, так как на приборной панели воздушного судна загорелась лампочка», — сообщили журналистам в «Камчатском авиапредприятии».Каких-либо деталей инцидента не приводится, кроме того, что борт был заменён по возвращении, и все пассажиры были вновь отправлены в Магадан.
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