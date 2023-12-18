SHOT: Самолёт из России с умирающим пассажиром на борту не смог сесть в Норвегии

Российскому самолëту с умирающим пассажиром на борту запретили сесть в аэропорту Норвегии. Об этом рассказали Telegram-каналу SHOT другие участники авиарейса компании Nordwind Airlines из Москвы до кубинского города Варадеро.
По словам пассажиров, после нескольких часов полëта одному из мужчин на борту стало плохо: у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение. Пилотам не разрешили совершить посадку в одном из ближайших норвежских аэропортов, после чего по громкой связи объявили, что самолëт разворачивается и летит обратно в Москву.
При этом норвежские власти официально заявили, что разрешили российскому авиалайнеру использовать воздушное пространство страны, чтобы «быстрее долететь обратно».
Как сообщил SHOT, самолёт успешно приземлился в Шереметьево, а пострадавший пассажир на этот момент был ещё жив и находился в сознании. Его сразу же увезли на скорой для оказания экстренной медицинской помощи.
После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели жёсткие ограничения в отношении России. Так, Евросоюз, США и Канада и ряд других государств закрыли небо для российских самолётов.
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При этом норвежские власти официально заявили, что разрешили российскому авиалайнеру использовать воздушное пространство страны, чтобы «быстрее долететь обратно».
После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели жёсткие ограничения в отношении России. Так, Евросоюз, США и Канада и ряд других государств закрыли небо для российских самолётов.
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Артем Путинцев