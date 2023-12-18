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SHOT: Самолёт из России с умирающим пассажиром на борту не смог сесть в Норвегии

18 декабря 2023, 23:16

Российскому самолëту с умирающим пассажиром на борту запретили сесть в аэропорту Норвегии. Об этом рассказали Telegram-каналу SHOT другие участники авиарейса компании Nordwind Airlines из Москвы до кубинского города Варадеро.
По словам пассажиров, после нескольких часов полëта одному из мужчин на борту стало плохо: у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение. Пилотам не разрешили совершить посадку в одном из ближайших норвежских аэропортов, после чего по громкой связи объявили, что самолëт разворачивается и летит обратно в Москву.

При этом норвежские власти официально заявили, что разрешили российскому авиалайнеру использовать воздушное пространство страны, чтобы «быстрее долететь обратно».


Как сообщил SHOT, самолёт успешно приземлился в Шереметьево, а пострадавший пассажир на этот момент был ещё жив и находился в сознании. Его сразу же увезли на скорой для оказания экстренной медицинской помощи.

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели жёсткие ограничения в отношении России. Так, Евросоюз, США и Канада и ряд других государств закрыли небо для российских самолётов.

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#пассажиры
#россия
#происшествие
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У популярного артиста началась лихорадка посреди столицы
Mash: У фронтмена группы Dabro началась лихорадка в отеле в центре Москвы
19 декабря 2023, 00:20

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

У солиста популярной группы Dabro Ивана Засидкевича началась лихорадка в отеле в центре Москвы, куда 33-летний артист приехал на гастроли из Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, у Засидкевича поднялась температура до 39 градусов плюс появилась общая слабость, после чего друзья артиста вызвали ему скорую помощь в Novotel на Пресненской набережной. Врачи помогли певцу на месте и назначили лечение, при этом от госпитализации он отказался.

Ранее стало известно, что неизвестный попытался сорвать концерт рэпера Гуфа, сообщив в полицию от имени Анара Зейналова из музыкальной группы «Каспийский груз» о том, что певец якобы зарезал жену и дочь.

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#певец
#москва
#отель
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В Ростовской области бойцов СВО не пустили в отель на ночлег
Коваленко: Бойцов СВО не заселили в ростовский отель из-за отсутствия номера
19 декабря 2023, 00:13

Фото: iStock/davit85

В Ростовской области в один из отелей Миллеровского района не пустили на ночлег трех военнослужащих из-за отсутствия подходящего номера. Об этом глава районной администрации Олег Коваленко сообщил в своём Телеграм-канале.
По его словам, номер в гостинице бронировала женщина, но вместо неё приехали трое мужчин.

«В заселении было отказано в связи с отсутствием подходящей комнаты для троих мужчин. Оплата была возвращена», — говорится в публикации.

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МВД: Предварительно, семье военного из Батайска угрожали с Украины
#женщина
#оплата
#отель
#сво
#военные
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В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, избивших участника СВО
В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, избивших участника СВО — МВД
18 декабря 2023, 23:39

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемых в избиении участника СВО из-за замечания о парковке на тротуаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию Василеостровского района в понедельник, 18 декабря, поступило сообщение о дорожном конфликте возле дома №2 по Биржевому переулку.

«Как выяснилось, 40-летний мужчина, участник СВО, шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Рядом находились двое мужчин. Потерпевший сделал им замечание за неправильную парковку, в результате возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Избив пешехода, злоумышленники уехали», — цитирует агентство заявление пресс-службы.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать подозреваемых в течение нескольких минут. Ими оказались двое жителей Санкт-Петербурга. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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В квартире скончавшегося Красилова начались следственные действия

МВД: Предварительно, семье военного из Батайска угрожали с Украины
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В квартире скончавшегося Красилова начались следственные действия
18 декабря 2023, 22:06

Фото: iStock/Ajax9

В квартире Дмитрия Красилова, тело которого было обнаружено сегодня вечером, начались следственные действия, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, сегодня стало известно о смерти 29-летнего танцора, актёра и шоумена Дмитрия Красилова. Артисту стало плохо вчера вечером, когда он возвращался домой с работы, а около шести часов вечера 18 декабря в столичной квартире Красилова было обнаружено его бездыханное тело.

В подъезде покойного дежурят полицейские, у дома стоит машина для перевозки тела.

В настоящий момент криминальная версия смерти Красилова исключается, поскольку на его тело не было найдено никаких повреждений, однако, правоохранители всё же решили провести осмотр квартиры танцора.

Предположительно, он скончался от проблем с сердцем, вызванных избыточным весом. Точная причина смерти будет установлена после проведения медицинской экспертизы.

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МВД: Предварительно, семье военного из Батайска угрожали с Украины
18 декабря 2023, 21:08

Фото: iStock/sandsun

Семье погибшего военного Романа Рудакова, предварительно, поступали угрозы с украинской стороны, об этом сообщили в «МВД Медиа».
«Ростовские полицейские принимают меры к установлению злоумышленников, которые угрожали семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова. Звонки и сообщения родственникам героя СВО, живущим в Батайске, по предварительным данным, поступали с территории Украины», - прокомментировали ситуацию на портале.

Ранее интернет облетела шокирующая новость – на кирпиче в Донецкой Народной Республике нашли послание, которое, предположительно, оставил Рудаков. «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», - сообщалось в послании. Штурмовая группа Рудакова попала в засаду в ходе освобождения Марьинки, все солдаты, входившие в её состав, погибли.

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#мвд
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13-летняя россиянка всю жизнь прожила среди могильных крестов с кладбища
В Екатеринбурге 13-летняя девочка жила с принесёнными с кладбища крестами
18 декабря 2023, 20:21

Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

В Екатеринбурге 13-летняя девочка всю жизнь прожила среди крестов, принесённых в квартиру с кладбища. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Отмечается, что в квартире, где проживала школьница, находились религиозные атрибуты, портрет Григория Распутина и могильный крест до потолка.

Семья не оплачивала коммунальные услуги, после чего в их квартире был отключен газ и электричество. Общая сумма долга по платежам составила порядка миллиона рублей.

Соседи уверяют, что хозяйка квартиры периодически приносила домой могильные кресты с кладбища и пасхальные яйца.

Уточняется, что 13-летняя девочка никогда не ходила в школу. В настоящее время её поместили в психоневрологический диспансер.

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#семья
#квартиры
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#девочка
#инцидент
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Устроившего стрельбу в Некрасовке мужчину отправили под домашний арест
18 декабря 2023, 20:04

Фото: iStock/Andrii Zorii

Мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета в московской Некрасовке, отправили под домашний арест, об этом сообщили представители столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.
«Кузьминский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.

Напомним, вечером 16 декабря мужчина поссорился с сотрудником пункта выдачи и его другом. Местный житель пошёл домой, взял травматический пистолет, вернулся в пункт выдачи и устроил там стрельбу. Пострадавших госпитализировали с травмами груди и шеи.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отмечается, что следственные действия продолжаются.

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#стрельба
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Российском самолёту разрешили пролететь через Норвегию из-за ЧП на борту
18 декабря 2023, 19:22

Фото: РИА Новости/Пивов

Пассажирскому самолёту российской авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявшему рейс Москва – Варадеро, разрешили совершить пролёт через воздушное пространство Норвегии из-за ЧП на борту. Об этом сообщалось в эфире телеканала NRK.
Отмечается, что на борту случился экстренный медицинский случай, который позволил получить разрешение на пересечение воздушного пространства Норвегии.

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели жёсткие ограничения в отношении России. Так, Евросоюз, США и Канада и ряд других государств закрыли небо для российских самолётов.

Ранее в Росавиации проанализировали динамику авиационных происшествий за 2023 год и заявили об их снижении на 1,3%.

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#самолет
#россия
#страны
#ограничения
#евросоюз
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Кондуктор высадила ребёнка из автобуса в лесополосе у кладбища в Ленобласти
«47.news»: кондуктор высадила ребёнка из автобуса в лесополосе в Ленобласти
18 декабря 2023, 19:06

Фото: iStock/LeManna

Кондуктор высадила 12-летнего мальчика из автобуса в лесополосе в Ленинградской области. Об этом сообщает «47.news».
Отмечается, что вечером 17 декабря бабушка посадила своего внука на автобус, следовавший по маршруту Ивангород – Кингисепп. Она попросила кондуктора высадить ребёнка на остановке «поселок Кингисеппский», где его должна была встретить мама. Однако автобус проехал эту остановку.

В итоге, около половины девятого вечера мальчика высадили на следующей остановке и оставили одного в неосвещённой лесополосе рядом с кладбищем. К счастью, мальчик смог дозвониться до родителей, которые попросили знакомых забрать сына на автомобиле.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. В компании-перевозчике отметили, что к ним не поступало обращений и жалоб.

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#ленинградская область
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