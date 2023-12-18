SHOT: Самолёт из России с умирающим пассажиром на борту не смог сесть в Норвегии

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемых в избиении участника СВО из-за замечания о парковке на тротуаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.