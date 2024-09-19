Вышедший из берегов Дунай затапливает набережные и улицы в центре Будапешта

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Вышедший из берегов Дунай начал затапливать набережные, улицы и площади в центре венгерской столицы. Нижние набережные со стороны Пешта закрыты для транспорта ещё с начала недели.
Однако сейчас вода в реке поднялась выше их уровня примерно на метр, сообщает РИА Новости. Перед зданием парламента Венгрии вода уже полностью скрыла скамейки для туристов. Фонарные столбы и светофоры видно только наполовину. Проход к пристани прогулочных катеров полностью отрезан половодьем.
Знаменитый мемориал жертвам Холокоста «Туфли на набережной Дуная», который уже подтапливало во время разливов реки в декабре и июне, сейчас полностью скрыт под водой. Бульвар с деревьями на набережной стал островом.
Уровень воды в некоторых реках, в том числе в Дунае, поднялся из-за большого количества осадков, выпавших в Альпах. Сообщается также о затоплении некоторых центральных набережных и улиц в Братиславе. Муниципальные службы в столице Словакии устанавливают дополнительные защитные сооружения в прилегающих к реке частях города.
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Знаменитый мемориал жертвам Холокоста «Туфли на набережной Дуная», который уже подтапливало во время разливов реки в декабре и июне, сейчас полностью скрыт под водой. Бульвар с деревьями на набережной стал островом.
Уровень воды в некоторых реках, в том числе в Дунае, поднялся из-за большого количества осадков, выпавших в Альпах. Сообщается также о затоплении некоторых центральных набережных и улиц в Братиславе. Муниципальные службы в столице Словакии устанавливают дополнительные защитные сооружения в прилегающих к реке частях города.
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Александр Бойцов