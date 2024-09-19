Вышедший из берегов Дунай затапливает набережные и улицы в центре Будапешта

Нападение на журналистов Telegram-канала SHOT после вопроса о хейте совершил маг Анатолий Кашпировский. Уточняется, что он находился в компании супруги Гулизар Чалбашовой, а также помощников. У одного из корреспондентов женщина чуть не выбила телефон, указали авторы SHOT.