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В Северной Корее казнили десятки чиновников из-за последствий крупных наводнений

TV Chosun: в КНДР казнили до 30 чиновников из-за последствий крупных наводнений
04 сентября 2024, 16:27
Фото: iStock/Wheatfield

Фото: iStock/Wheatfield

В КНДР в конце августа казнили от 20 до 30 чиновников за то, что они не справились с защитой северных провинций от наводнений, вызванных обильными дождями. Об этом сообщает южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на правительство Южной Кореи. Среди казненных якобы были секретари партийных организаций провинций, иначе говоря, местные губернаторы, указано в сообщении.


По данным телеканала, крупное наводнение произошло в июле и привело к гибели нескольких тысяч местных жителей, 15 тысяч человек были эвакуированы, более 4 тысяч домов разрушены, повреждены дороги, ж/д пути и посевы.

Южнокорейское издание заявляет, что, когда вода спала, лидер КНДР Ким Чен Ын организовал в служебном поезде экстренное заседание по вопросу наводнения, которое после и привело к казням чиновников.

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В ГД ответили Джонсону на его слова про удары по Крымскому мосту
Депутат ГД Ивлев назвал слова Джонсона про Крымский мост осенним обострением
04 сентября 2024, 16:47

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Слова бывшего премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона об ударах по Керченскому мосту являются осенним обострением, заявил в разговоре с журналистами РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.
«Дикие заявления Джонсона настолько достали самих англичан, что он потерял пост премьер-министра Великобритании. Однако не успокоился и продолжает ненавидеть и угрожать России. Что поделаешь - наступила осень, и у соответствующего контингента начались обострения. А у Джонсона все настолько запущено, что уже и психиатры не помогут», — прокомментировал парламентарий.

Перед этим британский экс-премьер в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) призвал западные государства передать киевскому режиму ракеты ATACMS и помочь «снести» Керченский мост.

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Зеленский прокомментировал дальнейшую карьеру Кулебы
Зеленский: сейчас рано говорить о новой должности Кулебы
04 сентября 2024, 16:32

Сейчас не время говорить про новые должности членов кабмина Украины, включая главу украинского МИДа Дмитрия Кулебу. Как сообщает издание РБК-Украина, такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Я сегодня не могу прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр, когда им будут предложены те или иные должности. На сегодняшний день говорить об этом еще рано», — сказал политик.

Он подчеркнул, что украинской республике нужна новая энергия, включая области дипломатии и международных отношений.

Ранее издание РБК-Украина сообщало, что Кулебу могут назначить послом в Брюсселе. Перед этим главный дипломат Украины объявил о своей отставке.

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#украина
#новости
#владимир зеленский
#дмитрий кулеба
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Захарова заявила о возможном столкновении Европы с батальонами Украины
Захарова: До конца европейцы не понимают, во что их втягивают
04 сентября 2024, 15:44

Фото: сайт МИД РФ

Западноевропейские государства могут сами столкнуться с украинскими батальонами, которые хотят создать из проживающих за рубежом военнообязанных украинцев, заявила на Восточном экономическом форуме официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
По ее словам, европейские правители еще не до конца поняли, «какую чуму собственными руками создали в виде террористического киевского режима».

«Я думаю, что до конца европейцы не понимают, во что их втягивают. А втягивают их, конечно, Штаты, американцы, англосаксы», — сказала дипломат в рамках брифинга.

Перед этим глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что граждан Украины надо вернуть в республику «без принуждения».

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В Кремле ответили Зеленскому на его слова о Курской области
Песков: киевский режим проявляет свою сущность
04 сентября 2024, 15:26

Фото: istockphoto/TomasSereda

Киевский режим проявляет свою сущность, желая закрепиться в Курской области. Об этом изданию Life.ru в рамках Восточного экономического форума заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершать СВО, выполнять те задачи, которые стоят», — прокомментировал пресс-секретарь президента России.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что боевики ВСУ будут удерживать территории в приграничье Курской области неопределенный срок.

Боевики ВСУ напали на Курскую область в начале августа. Ожесточенные бои в регионе происходят до сих пор.

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Стала известна возможная дальнейшая судьба главы МИД Украины Кулебы
«РБК-Украина»: глава МИД Украины Кулеба может занять должность посла в Брюсселе
04 сентября 2024, 15:12

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Послом в Брюсселе может стать подавший в отставку глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает издание РБК-Украина, ссылаясь на источник.
«…В частности, речь может идти о назначении Кулебы в Брюссель, где, помимо представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины именно в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург», — цитируют источник журналисты.
До этого немецкий предприниматель Ким Дотком предрек режиму украинского политика Владимира Зеленского крах на фоне отставки Кулебы.

Экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload подчеркивал, что перед тем, как подать в отставку, Кулеба критиковал Запад за колебания.

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#мир
#украина
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#новости
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Подмосковье стало лидером по количеству заявлений, поданных для участия в ДЭГ
04 сентября 2024, 15:10

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Завершился приём заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Московская область стала лидером по количеству заявлений среди 24 регионов страны, где есть эта возможность, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Для участия в Едином дне голосования жители Подмосковные подали 210 070 заявлений – 8,23% от численности избирателей. Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании мог избиратель любого из 28 подмосковных округов, где пройдут выборы. Больше всего их подали в Мытищах, Одинцовском и Орехово-Зуевском городских округах», – отметили в пресс-службе.
Там также выделили самые активные муниципалитеты. Это Бронницы, Звёздный городок и Власиха, которые лидируют по проценту поданных заявлений от численности избирателей.

В Мособлизбиркоме напомнили, что то, кто хочет проголосовать, но не сможет прийти на участок, может проголосовать на дому. Для этого нужно до 14 часов 8 сентября передать письменное заявление или устное обращение в участковую комиссию по месту жительства. Их список можно найти по ссылке.

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В Госдуме похвалили Маска за отказ помогать ВСУ бить по Крыму
04 сентября 2024, 14:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает американского предпринимателя Илона Маска здравомыслящим человеком из-за его отказа в помощи нанесения ударов по Крыму.
Напомним, Маск рассказал, что не стал включать спутниковую связь Starlink над Крымом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ, так как это стало бы нарушением американских санкций против России.

«Слова Маска – это позиция здравомыслящего человека, голос которого слышен далеко за пределами США», — приводит РИА Новости слова Шеремета.

По словам депутата, если бы у власти в США стояли подобные Маску люди, то мир бы никогда не приблизился к третьей мировой войне. Шеремет также выразил сожаление, что Маск не баллотируется в президенты Америки, при таком лидере Штаты имели бы возможность вернуть себе не только репутацию миролюбивой и демократической страны, но и уважение всех цивилизованных стран.

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Захарова: боевики ВСУ пользуются дронами британской настройки для ударов по РФ
04 сентября 2024, 14:00

Фото: Официальная страница МИД РФ

Боевики Украины пользуются дронами британской настройки, чтобы бить по российским территориям, сказано в комментарии официального представителя МИДа России Марии Захаровой на сайте ведомства.
«В ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа <…> в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии…» — сказано там.
Ранее Захарова говорила о том, что любые провокации в Приднестровье российская сторона будет рассматривать как нападение на себя. Так дипломат отреагировала на требование Молдавии «избавиться» от военного присутствия РФ в регионе.

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В Индии не знают о предложении Зеленского о переговорах
Посол Индии в РФ Кумар: Индия не знает про план Киева о переговорах по Украине
04 сентября 2024, 13:32

Индийская сторона не в курсе предложений главы киевского режима Владимира Зеленского по проведению переговоров по Украине в Индии. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил в беседе с РИА Новости посол Индии в РФ Винай Кумар.
«Я не осведомлен о таких предложениях или о том, что такая возможность рассматривается», — прокомментировал собеседник агентства.

Восточный экономический форум проходит на площадке Дальневосточного федерального университета по 6 сентября во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что в Германии выдали мрачное предсказание для Владимира Зеленского. К слову, по мнению украинских экспертов, экс-президенту Украины, чей срок истек 20 мая, пора объявить импичмент.

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