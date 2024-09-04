В Северной Корее казнили десятки чиновников из-за последствий крупных наводнений

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В КНДР в конце августа казнили от 20 до 30 чиновников за то, что они не справились с защитой северных провинций от наводнений, вызванных обильными дождями. Об этом сообщает южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на правительство Южной Кореи. Среди казненных якобы были секретари партийных организаций провинций, иначе говоря, местные губернаторы, указано в сообщении.
По данным телеканала, крупное наводнение произошло в июле и привело к гибели нескольких тысяч местных жителей, 15 тысяч человек были эвакуированы, более 4 тысяч домов разрушены, повреждены дороги, ж/д пути и посевы.
Южнокорейское издание заявляет, что, когда вода спала, лидер КНДР Ким Чен Ын организовал в служебном поезде экстренное заседание по вопросу наводнения, которое после и привело к казням чиновников.
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