«Выскочи со мной раз на раз»: В Москве иностранный специалист угрожал продавцам в магазине
Молодой мигрант, в попытке украсть товары в магазине, начал угрожать продавцам
Инцидент случился в одном из сетевых магазинов Москвы. Молодой парень восточной внешности был пойман на краже товара. Бдительные продавцы магазина задержали вора и попытались решить вопрос мирным путём. Однако вор заартачился и начал толкать женщин, высказывая в их адрес бранные слова. Подробности сообщает Telegram-канал ЧП | РОССИЯ 24.
Иностранный специалист, угрожая и матерясь, вёл себя вызывающе и «шёл на конфликт». Помимо этого, злоумышленник кому-то часто звонил, общаясь на другом языке.
За женщину, в отношении которой молодой парень восточной внешности проявлял силу, вступился случайный покупатель. В адрес защитника тут же полетели угрозы и требования поединка.
«Если ты мужчина, выходишь раз на раз со мной», — заявил вор мужчине.34-летнего покупателя не напугали угрозы парня, и он, устав успокаивать агрессора, накинулся на него с кулаками. Драку моментально разняли, а вскоре на место происшествия прибыла группа быстрого реагирования и полиция. Правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах случившегося.