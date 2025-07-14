«Выскочи со мной раз на раз»: В Москве иностранный специалист угрожал продавцам в магазине

14 июля 2025, 15:13

Молодой мигрант, в попытке украсть товары в магазине, начал угрожать продавцам

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

Инцидент случился в одном из сетевых магазинов Москвы. Молодой парень восточной внешности был пойман на краже товара. Бдительные продавцы магазина задержали вора и попытались решить вопрос мирным путём. Однако вор заартачился и начал толкать женщин, высказывая в их адрес бранные слова. Подробности сообщает Telegram-канал ЧП | РОССИЯ 24.





Иностранный специалист, угрожая и матерясь, вёл себя вызывающе и «шёл на конфликт». Помимо этого, злоумышленник кому-то часто звонил, общаясь на другом языке.



За женщину, в отношении которой молодой парень восточной внешности проявлял силу, вступился случайный покупатель. В адрес защитника тут же полетели угрозы и требования поединка.

«Если ты мужчина, выходишь раз на раз со мной», — заявил вор мужчине.