Выстрел от РПГ обнаружили на парковке в Москве

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В Москве на Поморской улице обнаружили выстрел от ручного противотанкового гранатомета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«На Поморской улице возле платформы «Дегунино» найден боеприпас», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, боеприпас является снарядом от ручного противотанкового гранатомета. На место опасно находки оперативно прибыли сапёры.
Позже специалисты выяснили, что боеприпас безопасен.
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