Появился первый погибший из-за сильного ветра в Москве — видео

Видео: Telegram-канал прокуратуры Москвы
В Москве на стройплощадке с высоты ветром сорвало элемент ограждения, оно упало прямо на рабочего. Он погиб на месте. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«На строительном объекте на ул. Южнопортовая на рабочего с высоты упал элемент ограждения. Мужчина 1962 г.р. погиб на месте», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Сегодня в регионе ветер весь день дует со скоростью до 21 м/с, городские службы переведены в режим повышенной готовности.
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